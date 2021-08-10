2021 YKS barajı düştü mü? YKS barajı düşerse barajı geçemeyenler tercih yapabilecek mi? YKS barajının düşürülmesi gündemde! Koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan yüzbinlerce genç YKS sınavında barajı geçemedi. Durum böyle olunca YKS üniversite tercih barajının yeniden düşürülmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarından sonra YKS barajının düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Peki 2021 yılında YKS barajı düşerse barajı geçemeyenler üniversite tercihi yapabilecek mi? AYT barajı 170'e düşecek mi?

2021 YKS barajı düştü mü? YKS barajı düşerse barajı geçemeyenler tercih yapabilecek mi? YKS barajının düşürülmesi gündemde! Koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan yüzbinlerce genç YKS sınavında barajı geçemedi. Durum böyle olunca YKS üniversite tercih barajının yeniden düşürülmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarından sonra YKS barajının düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Peki 2021 yılında YKS barajı düşerse barajı geçemeyenler üniversite tercihi yapabilecek mi? AYT barajı 170'e düşecek mi?

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında ter döktü. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar üniversite tercihlerine 5 Ağustos'ta başladı. Ancak YKS 2021'de TYT'ye katılan adayların yüzde 32'si barajı aşamadı. Geçen sene 170 olan olan AYT barajı bu sene 180'e çıkarılmıştı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan öğrencilerin büyük kısmı barajın da 180'e çıkartılmasıyla barajı geçemedi. YKS baraj puanının düşürülmesini bekleyen adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin açıklaması ile heyecanlandı. Peki 2021 YKS barajı düştü mü?

2021 YKS BARAJI DÜŞTÜ MÜ?

YKS barajı henüz düşmedi. Konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı gelen bilgiler arasında. Ancak YKS baraj puanı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS BARAJI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS barajının düşürülmesi için çalışma yapıldığını açıkladı. AYT barajının 170'e düşürülebileceği gelen iddialar arasında. Erdoğan'ın açıklamasından sonra gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na çevrildi. YÖK'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak çalışma başlatıldığı gelen bilgiler arasında.

BAHÇELİ'DEN "YKS BARAJI DÜŞÜRÜLSÜN" TALEBİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk gençliğinin Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleri olduğunu söyledi. “Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır.Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir."

YKS BARAJI DÜŞERSE BARAJI GEÇEMEYENLER TERCİH YAPACAK MI?

2021 YKS üniversite tercih barajlarının düşürülmesine ilişkin çağrılar gelmeye devam ediyor. YÖK'ün konuyla ilgili en yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor. 20 Ağustos'a kadar devam edecek olan YKS yerleştirme tercihleri için geri sayım sürerken barajı geçemeyen adaylar baraj puanı düşerse kendilerinin tercih yapıp yapmayacağını merak ediyor. Tercih süreci içinde baraj puanı indirilirse barajı geçemeyen adaylar yeni baraj puanı ile tercih yapabilirler.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

TYT'ye başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.