2021 YKS 2. ek tercih | YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? YKS ikinci ek tercih ne zaman yapılacak?

2021 YKS 2. ek tercih | ÖSYM Başkanı Halis Aygün yüz binlerce adayın merakla beklediği YKS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün'ün açıklamasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından yerleştirme sonuçlarını kontrol eden adayların bazıları sevindi bazıları ise üzüldü. Ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? YKS ikinci ek tercih ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS 2. ek tercihlere ilişkin detaylar...

2021 YKS 2. ek tercih | ÖSYM Başkanı Halis Aygün yüz binlerce adayın merakla beklediği YKS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün'ün açıklamasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından yerleştirme sonuçlarını kontrol eden adayların bazıları sevindi bazıları ise üzüldü. Ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? YKS ikinci ek tercih ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS 2. ek tercihlere ilişkin detaylar...

2021 YKS ek yerleşitme sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfasından açıklandı. Sonuçlarını kontrol eden yüz binlerce aday bir üniversiteye yerleşemedi. Adayların önünde bir ek yerleştirme süreci daha bulunuyor. Barajı geçemeyenlerin de tercih yapacağı 2. ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak?

YKS 2. ek tercihlerin 2-3 haftaya başlaması bekleniyor. YKS 2. ek tercihlerin başlaması için öncelikle 1. ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. YKS ek tercih ile üniversiteye yerleşen adayların üniveristeye kayıt yaptırıp yaptırmamaları sonucu ortaya çıkacak açık kontenjanlar hesaplanacak ve 2. ek tercihlerin alınmasına başlanacak.

YKS ikinci ek tercih ne zaman yapılacak?

YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre 2. ek tercihlerde üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre zarfından sonra üniversitelerde açık kalan kontenjanlar hesaplanacak ve 2. ek tercih işlemleri alınmaya başlanacak.

Kimler YKS 2. ek tercih yapabilir?

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.