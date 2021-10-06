2021 YKS 2. ek tercih tarihi | YKS 2. ek tercih ne zaman? YKS barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

2021 YKS 2. ek tercih tarihi | YKS yerleştirmelerinde bir bölüme yerleşemeyen binlerce kişi YKS ek yerleştirme tercihinde bulunmuştu. YKS birinci ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. ,YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bir çok öğrenci yine üniversiteye yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyen adayların şansı 2. ek tercihlerle devam ediyor. Peki YKS 2. ek tercih ne zaman? YKS barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? YKS ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak?

2021 YKS 2. ek tercih tarihi | YKS yerleştirmelerinde bir bölüme yerleşemeyen binlerce kişi YKS ek yerleştirme tercihinde bulunmuştu. YKS birinci ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. ,YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bir çok öğrenci yine üniversiteye yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyen adayların şansı 2. ek tercihlerle devam ediyor. Peki YKS 2. ek tercih ne zaman? YKS barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? YKS ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS birinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ikinci ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Gelecekleri adına bir adım atmak isteyen ancak ek tercih işlemleri bitmeden de karar vermek istemeyen binlerce kişi bir an önce YKS 2. ek tercih işlemleinin başlamasını ve çıkacak sonuca göre hayatlarına yeniden yön vermek istiyor. İş hayatına atılmayı düşünenler YKS 2. ek tercih sonuçlarını bekliyor. Üniversite kazanma ihtimali olan adaylar gelecekleri adına adım atmadan önce yerleştirmelerin tümünün sonuçlarını bekleyecek.

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak?

YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri birinci ek yerleştirme üniversite kayıtlarınından sonra belli olacak. Üniversite kayıtlarna göre açık kalan kontenjanlar yeniden hesaplanacak ve 2. ek tercihlerde adaylar bu kontenjanlara girebilmek için terci yapacak. YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

YKS 2. ek tercihlerde barajı geçemeyenler yani TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

YKS 2. ek yerleştirmede yerleşemeyenler tercih yapabilir mi?

YKS 2. ek yerleşrtirmede kimlerin tercih yapacağı merak edilen soruların başında geliyor. Bu soruya ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir.Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[7] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.