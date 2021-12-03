Yaşanan birçok olayla birlikte 2021 yılı ilginç anlara tanıklık etti. Bu anlar kameramanlar tarafından ölümsüzleştirildi. İşte 2021 yılın en çarpıcı fotoğrafları

Yaşanan birçok olayla birlikte 2021 yılı ilginç anlara tanıklık etti. Bu anlar kameramanlar tarafından ölümsüzleştirildi. İşte 2021 yılın en çarpıcı fotoğrafları

1.COP26 konuşması, Tuvalu, Kasım 2021

Pasifik ada ülkesi Tuvalu'nun dışişleri bakanı Simon Kofe, Glasgow'daki BM iklim konferansına hitap ederken, yükselen deniz seviyelerinin ve hızlanan iklim krizinin alçakta yatan ülkesini nasıl tehdit ettiğini göstermek için deniz suyunun derinliklerinde bir kürsüde takım elbiseyle durdu.

2.ABD Hava Kuvvetleri uçağı, Kabil havaalanı, Ağustos 2021

Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğinde, Katar'a giden bir ABD Hava Kuvvetleri uçağı, birçok Afgan için şehirden tahliye için son umut oldu. C-17 Globemaster III uçağının rampasını sular altında bırakan yüzlerce çaresiz insanın fotoğrafları, bu yıl çekilen en dramatik fotoğraflar arasındaydı (640 ila 830 yetişkin ve çocuk arasında olduğu tahmin edilen).

3.Astronotlar, İsrail, 2021

Bir çift astronot, İsrail'in Negev çölündeki Ramon Krateri'nde Mars için bir eğitim görevi sırasında uzay giysileri içinde yan yana yürüyorlar. Dünyanın en büyük "makhtesh"i (bir meteor çarpması veya bir yanardağın patlamasıyla oluşmayan bir tür erozyon depresyonu), altı kişilik bir astronot ekibi için gerçeküstü bir sığınak görevi gördü.Mürettebatın, Mars'ta karşılaşacakları koşulları yaklaşık olarak tahmin etmek için yalnızca uzay giysileri içinde ıssız araziyi keşfetmesine izin verildi.

4.Protestocular, İskoçya, Kasım 2021

Kasım ayında Glasgow'da düzenlenen COP26 BM İklim Değişikliği Konferansı sırasında, Ocean Rebellion grubundan aktivistler İskoçya'nın Grangemouth kentindeki INEOS entegre rafineri ve petrokimya merkezi tesisinin dışında gösteri yaptılar. Kendilerini "Petrol Kafaları" olarak adlandıran, plastik benzin sürahilerini grotesk maskeler olarak kullanmaları nedeniyle, kampanyacılar dramatik bir şekilde petrol tükürdüler ve sona erme vaadinde çok yavaş hareket ettiklerini iddia ettikleri yatırımcıların ve politikacıların davranışlarını yermek için sahte nakitler savurdular.

5.Dalgıç, Çin, Ocak 2021

Ocak ayında, bir kadın kuzeydoğu Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang'daki buz gibi bir gölden yükselen bir buz kaidesinden dalış yaparken fotoğraflandı.

6.Kız, Gazze, Mayıs 2021

İsrail ile Filistinliler arasında 2014'ten bu yana yaşanan en kanlı tırmanışta, Hamas'tan atılan bir rokete misilleme olarak hava saldırıları 24 Mayıs'ta Gazze'nin Beyt Hanun kentinde küçük bir kızın evini harap etti.

7.Göl, Sırbistan, 2021

Batı Balkanlar'daki Priboj kenti yakınlarındaki Lim nehrini tıkayan grotesk bir çöp buzulunun fotoğrafı nefes kesici bir şekilde acımasız. Suçlu ve gevşek atık yönetimi önlemlerinin bir araya gelmesi, yasadışı çöp boşaltmada artış ve çöplerin tek bir noktaya taşınmasına yardımcı olan bölgedeki sel felaketleri sebebiyle bu vahim görüntü ortaya çıktı.

8.Oğlan, Endonezya, 2021

Sekiz yaşında bir çocuk Endonezya'nın Depok sokaklarında dileniyor. Vücudu bir tür cilalı heykele dönüştüren zehirli bir metalik boya ve yemeklik yağ karışımıyla kaplı. Aldi, Manusia Silver (veya "Gümüş Adamlar") olarak bilinen ve sadaka çekmek için bu tehlikeli kılığa giren bir grup insandan biri. Aldi'nin sıkışık bir şehir caddesinde çelik gibi sızan trafik arasında parıldayan görüntüsü özellikle etkileyici.

9.Kapitol isyanı, ABD, Ocak 2021

6 Ocak'ta ABD Kapitol Rotunda'sında Kapitol Polisi ile şiddetli bir şekilde çatışan Donald Trump destekçilerinin fotoğrafları dünyayı şok etti. Trump yanlısı protestocular, Joe Biden'ın seçilen Başkan olarak onaylanmasını protesto ediyorlardı.

10.Mısır, Mart 2021

Devasa bir kargo gemisi 2021 baharında Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda yanlamasına sıkıştığında, dünya, küresel nakliye trafiği aniden durdu. Çin'den Hollanda'ya seyahat eden Ever Given gemisi, 23 Mart'ın başlarında kanalın güney ucuna yakın bir yerde çeneli çeneye sıkıştığında 20.000 nakliye konteynırını taşıyordu. Kıç tarafı batı duvarına yaslanmış ve pruva doğu tarafının derinliklerine gömülü olduğu için devasa gemi hiçbir yere gidemiyordu. Uçsuz bucaksız aracı kurtarmaya çalışan ufak tefek bir kazıcının fotoğrafları, birçok neşeli mem'e ilham verdi.







Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.