2021 Yaz Kur’an Kursları ne zaman başlayacak? Yaz ayı Kur’an Kursları açılacak mı?

Yaz Kur’an Kursları ne zaman başlayacak? Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan Yaz Kur’an Kursları ile ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Peki yaz ayı Kur’an Kursları açılacak mı? Yapılan açıklamada Yaz Kur’an Kursları'nın 5 Temmuz’dan itibaren başlayacağı belirtildi. Korona tedbirleri kapsamında bu yıl Yaz Kur’an Kursları hem online hem de yüz yüze yapılacak. 2021 yaz Kur’an Kursları başvuruları ne zaman başlayacak?

Yaz Kur'an Kursları ne zaman başlayacak? Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan Yaz Kur'an Kursları ile ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Peki yaz ayı Kur'an Kursları açılacak mı? Yapılan açıklamada Yaz Kur'an Kursları'nın 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı belirtildi. Korona tedbirleri kapsamında bu yıl Yaz Kur'an Kursları hem online hem de yüz yüze yapılacak. 2021 yaz Kur'an Kursları başvuruları ne zaman başlayacak?

YAZ KUR'AN KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Yaz Kur'an Kursları 5 Temmuz'da başlayacak. Eğitimler, korona virüs tedbirleri doğrultusunda, bu yıl online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur'an kursları veya ‘www.diyanet.gov.tr' üzerinden yapılabilecek.

YAZ KUR'AN KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.

OTURMA DÜZENİNE ÖZEN GÖSTERİLECEK

Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek. Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.