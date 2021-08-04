2021 YAŞ terfi listesi | YAŞ'ta kim terfi etti kim emekli oldu? Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu. 2021 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı ile TKS'nın yeni komuta kademesi belli oldu. YAŞ kararına göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken yeni Kara Kuvvetleri Komutanı ise Musa Avsever oldu. Peki 2021 YAŞ'ta kim emekli oldu kim terfi etti.

2021 YAŞ terfi listesi | YAŞ'ta kim terfi etti kim emekli oldu? Yüksek Askeri Şura kararları belli oldu. 2021 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı ile TKS'nın yeni komuta kademesi belli oldu. YAŞ kararına göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken yeni Kara Kuvvetleri Komutanı ise Musa Avsever oldu. Peki 2021 YAŞ'ta kim emekli oldu kim terfi etti.

2021 YAŞ toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Szöcüsü İbrahim Kalın açıkalama yaptı. Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yeni terfilerle 240 olan amiral ve general sayısı da 266'ya yükseldi.

2021 YAŞ terfi listesi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

Cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı da emekli edildi.

YAŞ TOPLANTISI'NA KİMLER KATILDI?

2021 YAŞ Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Ankara'da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kurul. Yüksek Askerî Şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûra genel sekreterliğini Millî Savunma Bakanı yürütür. Şûra üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Şûra genel sekreteri tarafından Cumhurbaşkanına sunulmaktadır.

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