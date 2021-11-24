2021 VGM burs sonucu ne zaman açıklanacak? Üniversite-Lise VGM burs sonuçları açıklandı mı? Son günlerde yaşanan hayat pahalılığı en çok da öğrencileri ve öğrenci okutan ailelerin belini büküyor. Eğitim masraflarının arttığı dönemde öğrenciler burs alarak eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirmek istiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ülkemizde burs veren kurumlardan biridir. VGM bursuna başvuru yapan binlerce lise ve üniversite öğrencisi sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki VGM burs sonuçları hangi gün açıklanacak?

Dövüz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket pek çok ürüne zam olarak yansıyor. Zamlar kırtasiye malzemeleri ve okul masraflarını da şişiriyor. Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde öğrenciler ve veliler oldukça zorlanıyor. Öğrenciler burs alarak eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirmek istiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ülkemizde burs veren kurumlardan biridir. VGM bursuna başvuru yapan binlerce lise ve üniversite öğrencisi sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki 2021 VGM burs sonucu ne zaman açıklanacak? Üniversite-Lise VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları hangi gün açıklanacak?

Üniversite-Lise VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) lise burs başvuruları 15 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. VGM Yükseköğrenim (üniversite) burs başvuruları da 01 Kasım'da başladı 15 Kasım 2021'de sona erdi. Burs başvuruları tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanmasını uzun süredir bekliyor. VGM lise ve üniversie burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

2021 VGM burs sonucu ne zaman açıklanacak?

Burs başvurusu yapan binlerce lise ve üniversite öürencisi 2021 VGM burs sonucu ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. 2020'de VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

Sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Burs başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Konuya ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

Kardeşler aynı bursu alabilir mi?

Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir. Bununla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin 1. Ek Maddesinde belirtilen kontenjandan yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilerin yükseköğrenim bursu alan kardeşleri olması halinde her iki kardeş de yükseköğrenim bursundan yararlanmaya devam ederler.

VGM burs başvuruları nasıl değerlendirilir?

Yükseköğrenim Bursu:

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı:

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

- Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)

ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği'nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)'ya göre değerlendirilmekte ve illerdeki açık kontenjanlarımız nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.