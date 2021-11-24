2021 VGM Burs sonuçları sorgulama ekranı (Lise-Üniversite) Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü lise ve üniversite öğrencilerine bu yıl da burs desteği sağlıyor. VGM burs başvuruları lise ve üniversite dönemleri için farklı zamanlarda başlamıştı. VGM ortaöğrenim (lise) bursu başvuruları 15 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında alındı. VGM Yükseköğrenim (üniversite) burs başvuruları da 01 Kasım'da başladı 15 Kasım 2021'de sona erdi. Burs başvurusu yapan öğrenciler dört gözle sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 VGM Burs sonuçları sorgulama ekranı (Lise-Üniversite) Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü lise ve üniversite öğrencilerine bu yıl da burs desteği sağlıyor. VGM burs başvuruları lise ve üniversite dönemleri için farklı zamanlarda başlamıştı. VGM ortaöğrenim (lise) bursu başvuruları 15 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında alındı. VGM Yükseköğrenim (üniversite) burs başvuruları da 01 Kasım'da başladı 15 Kasım 2021'de sona erdi. Burs başvurusu yapan öğrenciler dört gözle sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 VGM Burs sonuçları sorgulama ekranı (Lise-Üniversite) | Bir çok kurum gibi VGM'de lise ve üniversite öreğncilerine bursdesteği sağlıyor. Binlerce öğrenci VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) bursuna başvuruda bulundu. Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde alınacak burs ile öğrenciler eğitim hayatlarını maddi açıdan daha rahat devam ettirebilecek. Burs başvurusu yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor ve Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? sorusunu sıkça soruyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs başvuruları ilk olarak 15 Ekim 30 Ekim arasında Ortaöğrenim olarak tamamlandı. Ardından Yükseköğrenim burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu hakkında açıklama henüz gelmedi.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. " ifadeleri yer aldı.

Bu bilgilere göre yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. KYK sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir duyuru yapılmadı.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM 2021 burs ücreti ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM burs başvuru tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) şarları taşıyan binlerce öğrencileye burs desteği sağlıyor.

VGM Ortaöğrenim (lise) Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim (üniversite) Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Bursu nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.