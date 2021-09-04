2021 üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapınca üniversite kaydı tamamlanıyor mu?

2021 üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşen adayların günlerdir beklediği kayıt haftası başladı. Üniversite kazananalar 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik kayıt yapacak. Elektronik kayıtlarını tamamlayan adaylar üniversite kaydı için bunun yeterli olup olmadığını merak ediyor. Peki elektronik kayıt yapınca üniversite kaydı tamamlanıyor mu? İşte üniversite e kayıtlara dair detaylar...

Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapınca üniversite kaydı tamamlanıyor mu? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşen adayların günlerdir beklediği kayıt haftası başladı. Üniversite kazananalar 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik kayıt yapacak. Elektronik kayıt yaptırınca üniversite kaydı için okula gitmeye gerek var mı?

2021 YKS sınavına giren yüz binlerce kişi üniversite terih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıt telaşına düştü. Üniversitelerde eğitimlerin başlamasına çok az bir süe adaylar okularına kayıtlarını bir an önce yapmak istiyor. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir. Üniversiteyi kazananlar kayıtlarını elektronik ortamda yapabilir. İşte ünversite elektronik kayıtlara dair detaylar...

2021 üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?

2021 yılında üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını elektronik ortamda yapabilir. Üniversite elektronik kayıt işlemi sadece bir kaç dakikada tamamlanıyor. Bunun için e-develet'e giriş yapmanız gerekiyor. İşte 2021 üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? sorusunun yanıtı:

1- İlk olarak e-devlet'e internet sitesi (https://www.turkiye.gov.tr/) yada uygulama üzerinden giriş yapıyoruz.

2- Açılan sayfaya TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

3- ‘E-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirilebilir.

Elektronik kayıt yapınca üniversite kaydı tamamlanıyor mu?

Elektronik kaydını tamamlayan üniversiteliler kayıt için başka işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversite kayıtları hangi tarihler arasında?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 YKS yerleştirmesinde kaç kişi üniversite kazandı?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri verdi. Aygün Twitter hesabında şu bilgilere yer verdi: "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşmiştir. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."

Kayıtla ilgili bilgiler?

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan SURJUDPÕQNRúXOYHDoÕNODPDODUÕQGDYDUVDsağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.