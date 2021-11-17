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TIMETURK / GENEL / 2021 TUS ek tercih son gün ne zaman? TUS ek tercihler ne zaman bitecek?

2021 TUS ek tercih son gün ne zaman? TUS ek tercihler ne zaman bitecek?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercihlerin açılasını bekleyenler dikkat! TUS ek tercih işlemleri 17 Kasım'da başladı. Ek tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar 2021 TUS ek tercih son gün ne zaman? TUS ek tercihler ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte 2021 TUS ek tercih (yerleştirme) işlemlerine dair detaylar...

1 Saat Önce
2021-11-17 11:09:11
2021 TUS ek tercih son gün ne zaman? TUS ek tercihler ne zaman bitecek?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercihlerin açılasını bekleyenler dikkat! TUS ek tercih işlemleri 17 Kasım'da başladı. Ek tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar 2021 TUS ek tercih son gün ne zaman? TUS ek tercihler ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte 2021 TUS ek tercih (yerleştirme) işlemlerine dair detaylar...

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 Kasım'da saat 09.30'da başladı. Adaylar işlemlerini online olarak yapacak. Adaylar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak tercihlerini elektronik ortamda yapabilecek.

2021 TUS ek tercih son gün ne zaman?

2021 TUS ek (yerleştirme) tercih işlemleri, 23 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

TUS ek tercihler ne zaman bitecek?

TUS ek tercihleri 23 Kasım'da bitecek. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2021-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

TUS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme ücreti 25.00 TL'dir. Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmaz.14.01.

2021-TUS Ek Tercih Kılavuzu

TUS nedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

Her yıl şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı.

Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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