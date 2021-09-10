2021 Temmuz işsizlik oranları | Temmuz ayı işsizlik oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1.4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

2021 Temmuz işsizlik oranları | Temmuz ayı işsizlik oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1.4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayı işsizlik oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.

İşgücü 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %31,3 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %40,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı %12,1, istihdam oranı %45,8 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalarak %12,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 585 bin kişi azalarak 4 milyon 3 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak %45,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 266 bin kişi artarak 29 milyon 206 bin kişi oldu.

İşsizlik nedir?

İşsizlik, herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu. İş bulamayan kimseye işsiz denir. Ekonomide genellikle 16 yaş ve üzeri[1][2] kimseler işsiz grubuna dahil edilirler.

Bir ekonomide işsiz miktarı, söz konusu ekonomide işi olmayan ve cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin miktarıdır.

Bir ekonomideki işsizlik oranı ise, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü (çalışanlar + işsizler) içindeki payı ifade eder.

İşsizlik oranı (%) = (İşsizlerin miktarı / toplam işgücü) x 100

Eksik istihdam: Eksik istihdam kavramı bir ekonomide eğitimli, yetenekli veya deneyimli olup hakettiğinden az ücretle çalışanlar; eğitimli, yetenekli veya deneyimli olduğu halde az bilgi ve yetenek gerektiren işlerde çalışanlar ile tam gün çalışmak isteyip de part-time (kısıtlı süre) iş bulabilenleri kapsar.

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