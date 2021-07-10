2021 Temmuz engelli aylığı ne kadar oldu? Evde bakım parası (maaşı) ne kadar oldu? Temmuz ayı itibari ile milyonlarca kişinin aldığı aylıklara zam geldi. Memur ve emekliler temmuz ayında maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam alacak. İhtiyaç sahiplerine ödenen aylıklara da zam yapıldı. Ülkemizde binlerce engelliye de devlet yardımı ödeniyor. Engel derecesine göre ödenen bu yardımlar birçok ailenin geçim sıkıntısını bir nebze de olsa azaltıyor. Peki engelli maaşları ne kadar oldu? Engelli maaşlarına ne kadar artış yapıldı? Temmuz engelli maaşı zamları ne kadar oldu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

2021 Temmuz engelli aylığı ne kadar oldu? Evde bakım parası (maaşı) ne kadar oldu? Temmuz ayı itibari ile milyonlarca kişinin aldığı aylıklara zam geldi. Memur ve emekliler temmuz ayında maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam alacak. İhtiyaç sahiplerine ödenen aylıklara da zam yapıldı. Ülkemizde binlerce engelliye de devlet yardımı ödeniyor. Engel derecesine göre ödenen bu yardımlar birçok ailenin geçim sıkıntısını bir nebze de olsa azaltıyor. Peki engelli maaşları ne kadar oldu? Engelli maaşlarına ne kadar artış yapıldı? Temmuz engelli maaşı zamları ne kadar oldu? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Ülkemizde engelli olan ve evde bakım parassı alanlara yapılan ödemeler temmuz ayı itibari ile arttırılyor. İşte evde bakım aylığı ve enegelli maaşı ne kadar oldu sorusunun yanıtı:

2021 Temmuz engelli aylığı ne kadar oldu?

Engelli ve yaşlı bakım maaşı 30 Haziran'a kadar 1657 lira olarak uygulandı. 1 Temmuz itibarıyla da yüzde 8.85'lik zamla birlikte 140 lira artarak 1797 liraya yükseldi. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2021'in ilk yarısında aylık 913 lira yardım yapıldı. Bu tutar 1 Temmuz itibarıyla 990 liraya (üç aylık 2 bin 970 lira) çıktı.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 608 liradan 659 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 608 liradan 659 liraya çıktı.

Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.426 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.631 lira; yüzde 55'in üzerinde olanlara ise 1.816 lira ödenecek.

Engelli aylığı nasıl alınır?

Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor. Öte yandan bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da memur zammı ile 3 bin 315 liradan 3 bin 595 liraya çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.