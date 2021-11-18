2021 Sözleşmeli öğretmen mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanır? 15 bin öğretmen alımı mülakatları ne zaman açıklanır? 20 bin öğretmen atamasının ardın atanamayan öğretmenler ek atama yapılmasını talep ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin adaylar mülakatlara katıldı ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 12-27 Kasım arasında yapılan sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ek öğretmen ataması yapılmasını isteyen binlerce öğretmen adayını sevindiren açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. 15 bin söleşmeli öğretemen atamalarına ilişkin takvim de belli oldu.

2021 Sözleşmeli öğretmen mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapldı. Tercihlerini yapan adayların sözlü sınavları 12-27 Kasım'da tarihleri arasında yapılmaya başlandı. Mülakatlara giren öğretmen adayları 2021 Sözleşmeli öğretmen mülakat (sözlü sınav) sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor. 15 bin öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanaacak.

5 bin öğretmen alımı mülakatları ne zaman açıklanır?

Mülakat sonuçları 27 Aralık'ta açıklanacak. İtirazlar ise 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

15 bin atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.