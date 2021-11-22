Devlete borcu olan milyonlarca kişi 7326 sayılı kanundan faydalanarak borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. SGK borç yapılandırma başvurusu yapan ancak ilk taksit ödemelerini yapmayan vatandaşlar için de süre daralıyor. Yapılandırma sonucunda taksitlerini ödemeyen vatandaşların yapılandırma başvuruları geçersiz sayılıyor. Peki 2021 SGK borç yapılandırma 1. taksit ödeme son gün ne zaman? Borç yapılandırma ilk taksit son ödeme ne zaman? İşte SGK borç yapılandırma 1. taksit ve 2. taksit son ödeme tarihleri...

Devlete borcu olan milyonlarca kişi 7326 sayılı kanundan faydalanarak borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. SGK borç yapılandırma başvurusu yapan ancak ilk taksit ödemelerini yapmayan vatandaşlar için de süre daralıyor. Yapılandırma sonucunda taksitlerini ödemeyen vatandaşların yapılandırma başvuruları geçersiz sayılıyor. Peki 2021 SGK borç yapılandırma 1. taksit ödeme son gün ne zaman? Borç yapılandırma ilk taksit son ödeme ne zaman? İşte SGK borç yapılandırma 1. taksit ve 2. taksit son ödeme tarihleri...

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanan milyonlarca vatandaşa borçlarının bir kısmından kurtuldu. Borç başvurusu yapan ve taksitlerini henüz ödememiş olanlar için de son uyarı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1 milyon 190 bin kişinin toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Yapılandırma başvurusu yapan ancak taksitlerini henüz ödememiş olanlar için ise süre daralıyor.

2021 SGK borç yapılandırma 1. taksit ödeme son gün ne zaman?

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek. Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

İlk tasit ödemesini kaçıranların borç yapılandırma başvurusu iptal mi olur?

İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor.

SGK borç yapılandırma nereye ve nasıl ödenir?

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi, SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılık aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

7326 Sayılı Kanun nedir?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla hazırlanan ve 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 7326 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

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