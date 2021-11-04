2021 sağlık personeli alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Koronavirüs pandemisi patlak verdiği günlerde sağlık personeline olan ihtiyaç bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık personeline ihtiyaç olduğunu ve yeni personel alımlarının yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından binlerce sağlıkçı atamaların ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Bakan Koca'dan konuyla ilgili çok kritik açıklama geldi. İşte 2021 sağlık personeli alımları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı...

2021 sağlık personeli alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Koronavirüs pandemisi patlak verdiği günlerde sağlık personeline olan ihtiyaç bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık personeline ihtiyaç olduğunu ve yeni personel alımlarının yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından binlerce sağlıkçı atamaların ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Bakan Koca'dan konuyla ilgili çok kritik açıklama geldi. İşte 2021 sağlık personeli alımları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı...

Sağlık personeli alımı 2021 | Sağlık Bakanlığı bünyesine 2021 yılında iyi bir sağlık personeli ataması yapılacağı geçtiğimiz aylarda Dağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Atama bekleyen sağlıkçılar da sağlık pesoneli alımlarının ne zaman başlayacağı sorusunu sık sık soruyordu. Bu soruya Bakan Koca TBMM'de yanıt verdi. Peki hemşire, tekniker, teknisyen, ATT, ebe, doktor alımı ne zaman yapılacak?

2021 sağlık personeli alımı başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik ilan henüz yayınlanmadı. Bakan Koca'nın açıklalarına göre bir kaç hafta içinde atama sayısı netleşecek ve başvurular kısa süre içinde başlauyacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi.

2021 Sağlık Bakanlığı atama kontenjan, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” Bakan Koca'nın açıklamasından da anlaşılacağı üzere atamalar için çok kısa bir süre kaldı. Kontenvjan, branş ve kadro dağılımına ilişkin detaylar da bir kaç hafta içinde belli olacak.

Sağlık pereoneli atamalarında mülakat kalktı mı?

Sağlık Bakanı Koca sağlık persoenli atamalarının sadece KPSS puanı ile yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine sağlık bakanlığı atamalarında mülakat kalktı mı sorusu sorulmaya başlandı. Bakan Koca açıklamasında "Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi.

Hemşire-Tekniker-ATT-Ebe-Teknisyen ataması ne zaman?

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi: “Sayı netleşmedi, ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili bir açıklama da yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak.”

Sağlık Bakanlığı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Sağlık Bakanlığı görevleri nedir?

Sıhhiye Meydanı'ndaki eski Sağlık Bakanlığı binası. Günümüzde Ankara Valiliği tarafından kullanılmaktadır.

Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak.

Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek.

Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek.

Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek.

Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak.

İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak.

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.