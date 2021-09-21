2021 Sağlık Bakanlığı personel atama | Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı bir açıklamada '2-3 ay içinde geniş programları içerecek atama ilanına çıkacağız.' demişti. Bakan Koca'nın açıklaması atama bekleyen sağlıkçıları sevindirmişti. Aradan geçen sürede atamaların başlamaması nedeniyle bir çok kişi Sağlık Bakanlığı personel atama branş dağılımı ve kontenjanları ne kadar olacak?| 2021 Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak? gibi soruları sormaya başladı. 2021 Sağlık Bakanlığı ilk atamalara ilişkin takvim açıklandı.

Sağlık Bakanlığı personel atama | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Ağustos günü yapmış olduğu bir açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti. Bakan Koca'nın açıklamasının üzerinden 1.5 ay geçti ve sağlıkçılar atama yapılmasını bekliyor. Atanamayan binlerce sağlıkçı yeni kontenjanların açılmasıyla atanma umutlarını taze tutuyor. Peki 2021 Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

2021 Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bejkleyen binlerce sağlıkçıya müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine eşlik eden Bakan Koca burada yaptığı değerlendirmede atama bekleyen sağlıkçıları sevindirdi. Bakan Koca açıklamasında "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi. Koca'nın açıklamasından sonra binlerce kişi artamaların ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

İlk atama ilanı yayınlandı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Sonuçlar için geri sayım başladı

Başvuruların değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. Kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Sağlık Bakanlığı atama takvimi 2021

08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

30 Eylül 2021 Perşembe: Kura tarihi

15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati

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