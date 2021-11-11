2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu (hemşire, ebe, tekniker) başladı mı? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başladı mı? Binlerce sağlıkçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. Atanacağı günün hayalini kuran sağlıkçılar atamaların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, doktor, eczacı Sağlık Bakanlığı personel atamalarında branş ve kadroların açıklanmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Bu açıklama atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı heyecanlandırdı. Sağlık mezunları atanacakları günü beklerken 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu (hemşire, ebe, tekniker) başladı mı? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başladı mı? sorularına da yanıt armaya başladı.

2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alınmasına ilişkin takvim henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla kadro, kontenjan ve branş dağılımı da henüz belli değil. İlerleyen günlerde çalışmanın tamamlanarak atama takviminin ilan edilmesi bekleniyor. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, ATT, paramedik, tıbbi sekreret atamalarına ilişkin başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başladı mı?

Sağlık Bakanlığı atamaları ve atama başvuruları henüz başlamadı.

40 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Sağlık personeli nedir?

Sağlık personeli kısaca sağlık sektöründe istihdam edilen ve insanlara hizmet veren kişilere denir. Sağlık personelleri sağlık konusunda eğitimlerini almış olması gerekiyor. Sağlık personeli sağlık sektöründeki farklı işleri yapan yardımcı elemandır. Sağlık personeli; Hemşire, Ebe, fizyoterapis, teknisyen ve tekniker olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.