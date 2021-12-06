2021 Sağlık Bakanlığı hemşire atama | Hemşire alımı ne zaman yapılacak? 40 bin sağlık personeli ataması başladı mı?

2021 Sağlık Bakanlığı hemşire atama | Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni sağlık personeli alınacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası atama bekleyen binlerce hemşire kendi branşlarında ne kadar atama olacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere lise mezunu (ortaöğretim) ve üniversite mezunu (lisans) olmak üzere her yıl iki farklı mezuniyet için alım yapılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımlarında hemşireler pastadan oldukça büyük pay alıyorlar. Bu sene de oldukça ciddi oranda hemşire ataması yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan binlerce sağlık çalışınanına müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sağlıkçılar kendi branşlarında ve bölümlerinde kaç kişinin atanacağını, atamaların ne zaman yapılacağını merak etmeye başlşadı. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımına ilişkin detaylar...

2021 Sağlık Bakanlığı hemşire atama branş dağılımı ve kontenjanı belli oldu mu?

SAğlık Bakanlığı personel alımlarında ne büyük pay her sene hemşirelere ayrılıyordu. Bu sene de aynı şekilde 40 bin atamada en büyük payın hemşirelere (lise mezunu-üniversite mezunu) verilmesi tahmin ediliyor. Koronavirüs ile mücadele döneminde en ön safta savaşan hemşirelere olan ihtiyaç bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. 2020 yılında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasında 7.000'i hemşire branşına ayrılmıştı. 2020 yılında yapılan 18 bin sağlık personeli atamasında 11 bine yakın atama kontenjanı hemşire branşına ayrılmıştı.

Hemşire alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlı 40 bin personel alımının yakın zamanda başlaması bekleniyor. Kontenjan ve branş dağılımlarının da bir kaç güne ilan edilmesi bekleniyor. Hemşire (lisans-lise) atama sayısına dair net rakamlar henüz belli değil. Bir kaç gün içinde Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlayarak kandro ve branş dağılımını açıklaması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'dana açıklama

TBMM'de basın mensuplarının Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.”

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.

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