2021 Sağlık Bakanlığı ataması başladı mı? 40 bin sağlık personeli (hemşire, ebe, tekniker, teknisyen) alımı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ilk başvurular başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın '2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama bekleyen sağlıkçılar da kendi branşlarına ne kadar alım olacağını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

2021 Sağlık Bakanlığı ataması başladı mı? 40 bin sağlık personeli (hemşire, ebe, tekniker, teknisyen) alımı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ilk başvurular başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama bekleyen sağlıkçılar da kendi branşlarına ne kadar alım olacağını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı sevindirdi. Erdoğan açıklamasında "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Erdoğan'ın açıklaması ile atama bekleyenler sevindi ve atamaların ne zaman başlayuacağını merak eder oldu.

2021 Sağlık Bakanlığı ataması başladı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 12-16 Kasım tarihleri arasında alınacak, kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları yarın başlıyor. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. 16 Kasım'da sona erecek başvuruların değerlendirme sonuçları 24 Kasım'da bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Kura çekimi ise 2 Aralık'ta yapılacak.

40 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.