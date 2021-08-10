2021 Sağlık Bakanlığı atama ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık bölümünü bitiren ve devlet kadrosuna atanmak için bekleyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için atama takvimi yayınlamasını bekliyor. Atama bekleyen binlerce kişi seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalışıyor. #SnKocaAtamaMüjdesi etiketi ile sosyal medyada binlerce paylaşım yapan adaylar 2021 yılında büyük bir sağlık personeli ataması yapılmasını bekliyor. Peki 2021 Ağustos ve Eylül'de sağlık personeli alımı yapılacak mı?

2021 Sağlık Bakanlığı atama ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık bölümünü bitiren ve devlet kadrosuna atanmak için bekleyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için atama takvimi yayınlamasını bekliyor. Atama bekleyen binlerce kişi seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalışıyor. #SnKocaAtamaMüjdesi etiketi ile sosyal medyada binlerce paylaşım yapan adaylar 2021 yılında büyük bir sağlık personeli ataması yapılmasını bekliyor. Peki 2021 Ağustos ve Eylül'de sağlık personeli alımı yapılacak mı?

Özellikle koroanvirüs pandemisnin patlak verdiği dönemde sağlık personeli açığı gün yüzüne çıkmıştı. Bu süre içinde binlerce sağlık personeli ataması yapıldı ancak 2021 yılında yapılan atamalar sağlıkçıları memnun etmedi. Sağlıkçılar uzun süredir atama yapılmadığı için büyük bir atama bekliyor. Peki 2021 Sağlık Bakanlığı atama ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

2021 Sağlık Bakanlığı atama ne zaman?

Sağlık personeli atamaları ile ilegili müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca açıklamasında sağlık personeli atamaları ile ilgili detayları verdi. Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Koca Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapıalcak? sorusuna yanıt verdi. Koca açıklamasında "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra sağlıkçılar atama yapılmasını dört gözle bekliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2021 atama takvimine ilişkin yakın zamanda duyuru yapması bekleniyor.

Sosyal medyadan "atama yapılsın" çağrısı

Atanmak isteyen sağlıkçılar seslerini sosyal medyadan da duyurmaya çalışıyor. Twitter'da #SnKocaAtamaMüjdesi etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Geçirdiğim kötü günlere ilaç gibi gelirdi vereceğiniz bi haber

Hayallerimizi planlarımızı ve umutlarımızı daha fazla ertelemek istemiyoruz @drfahrettinkoca

Rüyalarımızda bile atama haberi görüyoruz SAYIN @drfahrettinkoca

Bakanım Ağustos'ta bize bir atama tarihi vermenizi bekliyoruz.

2021 yılında sağlıkçılar atama görmedi. Yıl bitiyor ama halen kimseden bir açıklama yok

Artık müjdeyi de geçtik yeter klavuz biran önce gelmeli yılı bitiyor

Sağlıkçılar aylardır bu müjdeyi bekliyor.

Adil alımlarla bir atama haberi ağustosta gelsin @drfahrettinkoca

Sağlıkçılar atama takvimi bekliyor

Sağlıkçılar sevdikleri işlerinin başında olmak istiyor. Artık atama haberi bekliyoruz sayın @drfahrettinkoca #SnKocaAtamaMüjdesi

Sağlıkçılar yılında 8 aydır atama olmuyor artık zamanı gelmedi mi?

Atanmak dışında herhangi bir b planım yok . Hayallerimi de umudumu da ağzınızdan çıkacak iki üç kelimeye bağladım. Yazık etmeyin bize Sn @drfahrettinkoca

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.