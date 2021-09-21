2021 Sağlık Bakanlığı atama kura değerlendirme sonuçları | Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı'na atamalar başladı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacağı açıklanmıştı. Bunun için başvurularını tamamlayan adaylar değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki 2021 Sağlık Bakanlığı kura ile atama değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 Sağlık Bakanlığı atama kura değerlendirme sonuçları | Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı'na atamalar başladı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacağı açıklanmıştı. Bunun için başvurularını tamamlayan adaylar değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki 2021 Sağlık Bakanlığı kura ile atama değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacağı açıklanmıştı. İlan üzerine başvurular açıklmıştı. Başvurular 8 Eylül Çarşamba günü başlamış ve 14 Eylül'de sona ermişti. Başvurularını yapanlar değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Peki Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı kura ile atama değerlendirme sonuçları

2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi doğrulsutunda PBS üzerinden başvurular 8 Eylül Çarşamba gününden 14 Eylül Salı saat 18.00'e kadar alındı. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. Adaylar 22 Eylül günü Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden sorgulama yapabilir.

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Personel Bilgi Sistemine (PBS) giriş nasıl yapılır?

Personel Bilgi Sistemine girişler E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapmak için https://pbs.saglik.gov.tr/ adresine girdikten sonra ekrandaki "E-Devlet Girişi" butonuna basarak açılan sayfada hangi yöntemle giriş yapmak istiyorsanız seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı atama takvimi 2021

08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

30 Eylül 2021 Perşembe: Kura tarihi

15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati

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