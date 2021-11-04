2021 Sağlık Bakanlığı atama kontenjan, kadro ve branş dağılımı | Sağlık personeli atama hangi branşlarda olacak?

2021 Sağlık Bakanlığı atama kontenjan, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık personeli atama hangi branşlarda olacak? Atama bekleyen binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile sevindi. Bakan Koca atama bekleyen sağlık personeline ilişkin yaptığı açıklamasında 'Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından sağlık personelleri kendi brançlarından ne kadar kaç kişi alınabileceği sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sorunun yanıtı Bakan Koca'nın da belirttiği üzere bir kaç hafta içinde netleşecek.

2021 Sağlık Bakanlığı atama kontenjan, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık personeli atama hangi branşlarda olacak? Atama bekleyen binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile sevindi. Bakan Koca atama bekleyen sağlık personeline ilişkin yaptığı açıklamasında "Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından sağlık personelleri kendi brançlarından ne kadar kaç kişi alınabileceği sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sorunun yanıtı Bakan Koca'nın da belirttiği üzere bir kaç hafta içinde netleşecek.

Sağlık Bakanlığı atama 2021 | Sağlık Bakanlığı bünyesine yakın zamanda ciddi oranda bir personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada iyi bir atama sayısı olacağını ancak rakamların henüz belli olmadığını açıklamıştı. Bakan Koca'dan son gelen açıklamalar ise atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı umutlandırdı. Bakan Koca atamaların ne zaman ve ne kadar yapılacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2021 Sağlık Bakanlığı atama kontenjan, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” Bakan Koca'nın açıklamasından da anlaşılacağı üzere atamalar için çok kısa bir süre kaldı. Kontenvjan, branş ve kadro dağılımına ilişkin detaylar da bir kaç hafta içinde belli olacak.

Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak?

Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi.

16 bin personel ataması yapılmıştı

Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi. Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.