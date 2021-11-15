2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan dağılımı atama sayısı | Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanlığı bünyesine 40 bin yeni sağlık personeli alınacağı haberi atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı sevindirdi. Atama bekleyen sağlık mezunları (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) hangi branşta ne kadar alım yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki 40 bin sağlık personeli alımı atama sayıları belli oldu mu?

2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan dağılımı atama sayısı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 ay önce Diyarbakır'da yaptığı açıklamada atama bekleyen sağlıkçılara müjde vermişti. Bakan Koca açıklamasında Sağlık Bakanlıoğı'na iyi bir atama yapılacağını duyurmuştu. Koca açıklamasında "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sağlıkçıları heyecanlandıran açıklama yaptı. Erdoğan açıklmasında "Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni sağlık personeli alacağız" dedi. Erdoğan'ın müjdesi atama bekleyen sağlıkçıları sevindirirken alımlarına hangi branş ve bölümden yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki 2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan dağılımı atama sayısı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak? 2021 yılı 40 bin atama hemşire kaç kişi alınacak?

2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan dağılımı atama sayısı

Sağlık Banaklığı kontenjan ve branş dağılımlarına ilişkin net sayılar önümüzdeki günlerde belli olacak. Sağlık Bakanlığı atamalarının yakın zamanda ilana çıkması bekleniyor. Bakan Koca TBMM'de geçtiğimiz hafta yaptıı açıklamada atamaların ne zaman yapılacağına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” Binlerce sağlıkçı kontenjan, branş ve kadro dağılımına ilişkin detayların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı (hemşire-ebe-tekniker-teknisyen) kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanı Koca atama bekleyen sağlıkçıları sevindirdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde geçtiğimiz dönemlerde yapılan atamalarda en büyük payı hemşire, ebe, teknisyen ve teknikerler almıştı. Bu sene de bu alanlarda atamaların yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ancak 40 bin personel alımına ilişkin kadro ve branş sayısına dair net rakamlar henüz belli değil. İlerleyen günlerde sayının netleşip açıklanması bekleniyor.

2021 Hemşire-ebe-tekniker-teknisyen alımı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs pandemisi ile birlikte sağlık çalışanı ordusunun önemi bir kez daha anlaşılmış oldu. Salgın ile birlikte sağlık personeli ihtiyacı oldukça arttı. Hemşire-ebe-tekniker-teknisyen atamaları yapıldı. Bakan Koca Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi.

2020 yılı 18 bin sağlık personeli hemşire kontenjanı

Sağlık Bakanlığı bünyesine 2020 yılında yapılan 18 bin personel alımına ilişkin kontenjan ve branş sayıları aşağıdaki gibdir. Listeye bakarak bir fikir elde edebilirsiniz...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.