2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan | 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı (Hemşire-Ebe-Tekniker) 2021 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sağlık personeline dair net sayıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 40 bin personel alınacağını duyurdu. Atama bekleyen sağlık mezunları da kendi branşlarına ne kadar kadro ve kontenjan ayrıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki 40 bin sağlık personeli atamasında Hemşire, Ebe, Tekniker kaç kişi alınacak?

2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan | 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı (Hemşire-Ebe-Tekniker) 2021 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sağlık personeline dair net sayıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 40 bin personel alınacağını duyurdu. Atama bekleyen sağlık mezunları da kendi branşlarına ne kadar kadro ve kontenjan ayrıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki 40 bin sağlık personeli atamasında Hemşire, Ebe, Tekniker kaç kişi alınacak?

Binlerce sağlıkçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. 2021 yılında iyi bir atama bekeyen sağlıkçılar 40 bin atama yapılacağının açıklanması ile kontenjan ve branş dağılımlarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı. Erdoğan'ın müjdesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Bakan Koca 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum."

2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan detayları ne zaman açıklanır?

40 bin yeni sağlık personeli alımına ilişkin yapılan açıklamanın ardından atanmanın hayalini kuranlar kendi branşlarınde ve bölümlerinde yapılacak alım sayısının ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı. 2021 Sağlık Bakanlığı atama branş ve kontenjan sayılarına ilişkin net rakamlar henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı (Hemşire-Ebe-Tekniker)

Sağlık Bakanlığı atamalarında en yüksek payı hemşireler, ebeler, teknikerler ve teknisyenler alıyor. 2021 yılı 40 bin sağlık personeli alımında bu alanlara ne kadar kadro ayrıldığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bakan Koca konu ile ilgili şöyle demişti: "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim."

Sağlık Bakanlığı personel alımında mülakat kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada atama bekleyen sağlıkçıları sevindirmişti. Bakan Koca şunları söylemişti: Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

NOT: Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımına ilişkin takvimin bir kaç gün içinde bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.