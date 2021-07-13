2021 PTT memur alımı | PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 PTT 55 bin memur alımı yapılacak mı?

2021 PTT atama | PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 PTT 55 bin memur alımı yapılacak mı? Devlet memuru olmak isteyen binlere kişi PTT personel alımı ilanlarını yakında takip ediyor. PTT geçtiğimiz aylarda 52 bin yeni personel alımı yapacağını açıklamıştı. PTT'nin 55 bin personel alacağını duyanlar da PTT personel alımı yapılacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki 2021 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Binlerce kişi 2021 PTT memur alımının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

2021 PTT atama | PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 PTT 55 bin memur alımı yapılacak mı? Devlet memuru olmak isteyen binlere kişi PTT personel alımı ilanlarını yakında takip ediyor. PTT geçtiğimiz aylarda 52 bin yeni personel alımı yapacağını açıklamıştı. PTT'nin 55 bin personel alacağını duyanlar da PTT personel alımı yapılacak mı? sorusunu sormaya başladı. Peki 2021 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Binlerce kişi 2021 PTT memur alımının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Binlerce kişi PTT personeli olmanın hayalini kuruyor. PTT tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda 55 bin personel alınacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar da PTT memur alımı ne zaman yapılacağını sık sık internetten araştırmaya başladı. PTT ile devlet memuru olmak isteyenler PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 PTT 55 bin memur alımı yapılacak mı? sorularını soruyor.

PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT'den yapılan 55 bin personel alımı açıklaması devlet memur olmak isteyenleri sevindirdi. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımı ilanlarını bekleyen vatanadşlar da PTT personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başladı. PTT aralıklı olarak personel alımları yapıyor. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle personel alımları biraz yavaşladı diyebiliriz. PTT personel alımı için PTT'nin duyuruları yakından takip edilmeli.

PTT personel alımı ilanı nerede yayınlanır?

Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

PTT iş başvurusu nasıl yapılır?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT perseonel alımı şartları nelerdir?

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:

Genel şartlar

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

Özel şartlar

1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.