2021 PTT memur alımı ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT kadrosuna 55 bin personel alınacağı haberlerinin ardından binlerce kişi PTT memur alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İş arayan ve özellikle devlet kadrosunda bir işe girmek isteyen vatandaşlar PTT memur alımlarını yakından takip ediyor. 2023'e kadar yeni kapılanma kapsamında 55 bin personel alacak olan PTT aralıklarla personel ilanı vermeyi planlıyor. Peki PTT personel alımı başladı mı?

2021 PTT memur alımı ne zaman? PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT kadrosuna 55 bin personel alınacağı haberlerinin ardından binlerce kişi PTT memur alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İş arayan ve özellikle devlet kadrosunda bir işe girmek isteyen vatandaşlar PTT memur alımlarını yakından takip ediyor. 2023'e kadar yeni kapılanma kapsamında 55 bin personel alacak olan PTT aralıklarla personel ilanı vermeyi planlıyor. Peki PTT personel alımı başladı mı?

2021 yılı PTT memur alımları bir çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 55 bin personel alınacağının açıklanmasından sonra devlet kadrosunda bir işe girmek isteyenler PTT personel alımının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Koronavirüs pandemisi ile birlikte kargo şirketlerine olan ilgi kat kat artmıştı. PTT Kargo da bu ilgiden nasibini alarak müşteri sayısını bir hayli arttırdı. PTT Kargo vatndaşların sıkça tercih ettiği kargo şirketi haline gelmesi yeni personele ihtiyacı gözler önüne serdi. Peki PTT memur alımı ne zaman başlayacak?

PTT memur alımı ne zaman başlayacak?

2023 yılına kadar toplam 55 bin PTT personeli alınacağı açıklandı. Açıklamanın ardından iş arayanlar PTT memur alımı ne zaman başlayacak? PTT 55 bin personel alımını bir çırpıda kapatmayacak. PTT memur alımını çeşitli aralıklarla duyurmayı planlıyor. 55 bin personal alımı gerçekleştirecek olan Personel alımları ile ilgili net bir tarih belirtmeyen PTT, kendi resmi web sayfası olan www.ptt.gov.tr sayfasından duyurularını yapılacağını bildirildi. PTT personeli olmak için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT memur alımı ilanların için kurumun veb sitesini yakından takip etmeli.

PTT memur alımı nereden duyurulacak?

PTT personel alımlarını resmi internet sitesinden duyuracak. PTT'de görev almak isteyen vatandaşlar Ptt.gov.tr adresi üzerinden ilanları takip etmelidir.

PTT'de staj imkanı da var

Personel alımının yanı sıra birçok kişi için staj imkanı da sunan PTT, Staj Seferberliği kapsamından kurulan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen Kariyer Kapısı adlı uygulamanın resmi web sitesin kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurlarının da açılacağını bildirdi.

PTT memur alımı şartları nelerdir?

PTT'de memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar PTT memur alımı şartlarını merak ediyor. İşte PTT memur alımı şartları;

Genel Şartlar

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

Özel Şartlar

1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.