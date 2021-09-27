2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişi 15 Şubat'a POMEM ön sağlık kontrolünden geçerek fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavına hak kazanan adaylar 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Polis olmanın hayalini kuranlar mülakat sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişi 15 Şubat'a POMEM ön sağlık kontrolünden geçerek fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavına hak kazanan adaylar 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Polis olmanın hayalini kuranlar mülakat sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis olmanın hayalini kuran binlerce kişi 2021 yılında polis olmak için başvuruda bulundu. Binlerce kişi 2021 POMEM mülakatlıarına katıldı ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı polis memuru adayı öğrenci alımı için mülakatlar tamamlanı. Polis olma yolunda ilerleyen binlerce kişi mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. POMEM 27. dönem mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmacağı tarhi henüz belli değil. POMEM mülakat sonuçlarıın tahmini olarak Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar açıklanınca adaylar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr'ye girerek milakat sonuçlarını sorgulayabilir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SORGULAMA EKRANI

POMEM sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM milakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

1 Konu hakkında bilgi düzeyi,

2 Kendisinden istenileni kavrama,

3 Özgüveni,

4 İfade etme yeteneği,

5 Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Diyarbakır A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

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