2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı | 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis olmak için mülakata katılan binlerce kişi arasından 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. POMEM mülakat sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise polis adayları tarafından dört gözle bekleniyor. Peki POMEM mülakat sınav sonuçları nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı | 2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis olmak için mülakata katılan binlerce kişi arasından 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. POMEM mülakat sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise polis adayları tarafından dört gözle bekleniyor. Peki POMEM mülakat sınav sonuçları nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir?

Polis olmanın hayalini kuran binlerce kişi 2021 yılında 15 Şubat'a POMEM ön sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılmayı hak kazanan polis adayları mülakat sınavlarına katıldı ve mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Polis olmak isteyen binlerce kişi polislik yolunda ilk adımı attı ve başvurularını tamamladı. Ardından yapılan 27. Dönem POMEM mülakat sınavlarına katılan polis adayları sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. POMEM mülakka sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. POMEM mülakat sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesindeki duyurular yakından takip edilmeli.

27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandığınıda buraya tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz...

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 27. dönem mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelemedi.

POMEM mülakat sınavı nasıl yapılıyor?

27. Dönem POMEM alımında en son aşama olan mülakat aşamasında adaylara soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekiyor.

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Diyarbakır A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

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