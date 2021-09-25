Sonbahar aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar pastırma sıcaklarının gelmesini dört gözle beklemeye başladı. Sıcak havalarda plan yapmak isteyenler pastırma sıcaklıklarının ne zaman hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki 2021 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları hangi gün başlar? Pastırma yazı hangi ayda olur?

Yaz mevsimi yerini sonbahara bıraktı. Sonbahar aylarına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşüşe geçti. Montlar ve yağmurluklar gardroplardan çıkartılarak giyilmeye başlandı. Soğuk ve serin havalar pastırma sıcakları ile kısa bir ara verecek. Sıcak havaları özleyenler ve açık havada etkinlik pilanlamak isteyenler pastırma sıcaklarının 2021'de ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki 2021 pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi gün başlayacak? Pastırma yazı hangi ayda olur? İşte pastırma sıcaklarının yaşanacağı tarih aralığı...

2021 pastırma sıcakları ne zaman?

Pastırma sıcakları son bahar döneminden kış dönemine geçişte yaşanması bekleniyor. Soğuk havalar bir kaç günlüğüne pastırma sıcakları ile ara verecek ve vatadanşlar güneşli havanın keyfini çıkaracak. Peki 2021 pastırma sıcakları ne zaman? 2021 yılında pastırma sıcaklarının ekim ayının sonu ile kasım ayı ortasında olması bekleniyor. Pastırma sıcaklıkları hava durumuna göre 1-2 gün de sürebilir 1 hafta da sürebilir. Pastırma sıcaklarında havalar güneşli olur ancak geceleri serin olur.

Pastırma sıcakları hangi gün başlayacak?

2021 yılında pastırma sıcakları ekim ayının sonu ile kasım ayı ortasında başlayabilir. Net bir tarihi yok ancak bu tarih aralığında olması muhtemel.

Pastırma sıcakları nasıl olur?

Pastırma sıcakları mevsimsel bir olaydır. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Böyle olunca da hava sıcaklıkları hissedilir derecede artar.

Pastırma sıcakları nedir?

Pastırma sıcağı teriminin kullanılmasının amacı pastırmaların hazırlandığı ve kurutulmaya başlandığı döneme denk gelmesinden kaynaklıdır. Pastırma sıcaklarında pastırmaların ideal derecede kurutulması sağlanır. Pastırma sıcaklıkları bir çok ülkede farklı şekilde isimlendirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.