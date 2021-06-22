2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM gözetmen sınav görevi ücreti kaç para? ÖSYM ve MEB tarafından her yıl onlarca sınav yapılıyor ve bu sınavlara milyonlarca öğrenci katılıyor. Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler de sınav için online olarak başvuruda bulunuyor. YKS sınavına da sayılı günler kala sınav görevine başvurmak isteyen öğretmenler 2021 sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2021 ÖSYM salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı gözetmen sınav ücretleri ne kadar?

2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM gözetmen sınav görevi ücreti kaç para? ÖSYM ve MEB tarafından her yıl onlarca sınav yapılıyor ve bu sınavlara milyonlarca öğrenci katılıyor. Sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler de sınav için online olarak başvuruda bulunuyor. YKS sınavına da sayılı günler kala sınav görevine başvurmak isteyen öğretmenler 2021 sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2021 ÖSYM salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı gözetmen sınav ücretleri ne kadar?

Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlilkte her sene ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri de güncelleniyor. Öğretmenler korona virüs pandemisi nedeniyle hem eğitime destek olmak için hem de keselerine faydası dokunacağı için sınav görevi tercihinde bulundu. Binlerce öğretmen de YKS sınavında ve başka sınavlarda milyonlarca öğrenciyle birlilte yer alacak. Sınavlarda salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı gözetmen olarak göerv almak isteyen öğretmenle sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu meak edilyor. Peki 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? YKS sınavı öğremten görevli ücretleri kaç para?

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

* Bina Sınav Sorumlusu Sınav Görevli Ücreti: 396 Lira

* Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti: 264 Lira

* Bina Yöneticisi Sınav Görevli Ücreti: 264 Lira

* Bina Yöneticisi Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti: 237 Lira

* Salon Başkanı Sınav Görevli Ücreti: 237 Lira

* Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 198 Lira

* Yedek Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 158 Lira

* Yardımcı Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 264 TL Lira

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL İSTENİR?

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara katılarak bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM sınav görevi nasıl istenir sorusuna yanıt arıyor? Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak yer alaması için https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.