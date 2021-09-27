TV8'in başarılı programlarından O Ses Türkiye 2021 yılında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. O Ses Türkiye yeni jürisiyle de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bir çok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması TV8 ekranlarında 10 yıl önce O Ses Türkiye adıyla yayınlanmaya başlamıştı. O Ses Türkiye'nin 10. yıl sezonunun başlamasına sayılı gün kaldı. Peki 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye hangi gün saat kaçta yayınlanacak? O Ses Türkiye'nin yeni sezon fragmanında yayın günü ve tarihi de belli oldu. İşte O Ses Türkiye'nin 2021 yılında ekranlara geleceği tarih...

TV8'in başarılı programlarından O Ses Türkiye 2021 yılında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. O Ses Türkiye yeni jürisiyle de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bir çok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması TV8 ekranlarında 10 yıl önce O Ses Türkiye adıyla yayınlanmaya başlamıştı. O Ses Türkiye'nin 10. yıl sezonunun başlamasına sayılı gün kaldı. Peki 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye hangi gün saat kaçta yayınlanacak? O Ses Türkiye'nin yeni sezon fragmanında yayın günü ve tarihi de belli oldu. İşte O Ses Türkiye'nin 2021 yılında ekranlara geleceği tarih...

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2021'in ekranlara geleceği tarih belli oldu. Yayınlandığı her aklşam reyting sıralamasında üstlerde yer alan O Ses Türkiye'nini 2021 sezonnun fragmanı yayınlandı. Çekimlerine başlanan programın jüri koltuğundaki isimlerde de bu sene değişikliğe gidildi. Müzik ve şarkı severlerin yakından takip ettiği program O Ses Türkiye'de geri sayıma geçildi. Peki 2021 O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye hangi gün saat kaçta yayınlanacak?

2021 O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin 2021 sezonu yayın tarihi belli oldu. O Ses Türkiye, 2 Ekim Cumartesi akşamı TV8'de olacak.

O Ses Türkiye jürisi kimler?

O Ses Türkiye 2021 yarışmasında jiri koltuğunda oturan isimlerin bir kısmı değişti. Geçtiğimiz sezonun jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk otururken, 2021 yılında O Ses Türkiye jüri koltuğuna yeni isimler oturacak.

O Ses Türkiye nedir?

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu. 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başlandı. 2012-2013 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2013-2014 sezonundan itibaren Acun Ilıcalı'ya ait TV8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır.

O Ses Türkiye yarışması aşamaları neler?

O Ses Türkiye programında dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir.

Kör Seçmeler: Yarışmanın birinci turudur. Jüri üyeleri adayları sahneye arkası dönük bir şekilde dinler. Eğer adayın sesini beğenirse butona basar ve bulunduğu koltuk sahneye doğru döner. Şarkı bittikten 3 saniye sonrasına kadar tüm jüriler butona basabilir. Eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri beğenip butona basarsa bu kez yarışmacı ekibine katılmak istediği jüri üyesini seçer ve seçtiği jürinin ekibine katılır. Her jüri üyesinin belirli bir kontenjanı vardır ve seneye göre değişir. 3. sezonda her jürinin 32, 4. sezonda 53 ve 5. sezonda 65-70 ses vardı.

İkinci Tur: Yarışmanın ikinci turudur. Bu tur ilk 4 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 5. sezonda bu formata eklenmiştir.

Grup Turu: Her takımdaki yarışmacılar 5-6 kişilik gruplar oluştururlar ve Kör Seçmeler'deki performanslarını kamera arkasında koçlarının önünde bir kez daha sunuyorlar. Grup birincisi doğrudan düello turuna çıkmaktadır. İkinci ve üçüncüler İkinci Şans Eşleşmesi'ne katılırken geri kalanlar doğrudan elenmiştir.

İkinci Şans Eşleşmesi: Her gruptan iki kişi birebir düello yaparak farklı şarkılar söylediler. Sonucunda koç düellolara kimleri çıkaracağını karar verir. İki kişiden biri üst tura çıkar diğeri elenir.

Düello: İlk 4 sezonun ikinci; 5. sezonun üçüncü turudur. Her bir jüri üyesi ekibindeki yarışmacıları ikişerli veya üçerli eşleştirerek sahnede yarıştırır. Yarışmacılar aynı şarkıyı söyleyerek birbirleriyle düet yaparlar. Sonucunda koç yarışmaya kiminle devam edeceğini seçer. Kazanan üst tura geçer.

Transfer: İlk 2 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 3. sezonda formata girdi. Düellolarda elenenler belirlendikten sonra elendiği takımın koçu dışındaki diğer 3 koça yarışmacıyı kendi takımına almak isteyip istemediği sorulur. Kör Seçmeler turunda olduğu gibi jüriler butonlara basarlar ve eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri isterse seçim yarışmacıya bırakılır. Seçilen yarışmacılar ise yarışmanın üst turuna geçmeye hak kazanır.

Birebir: İlk 4 sezonun üçüncü turudur. 5. sezonda kaldırılmıştır. Üçüncü turdan itibaren yarışmacılar şarkıyı tek başına söyler. Yine ikişerli veya üçerli eşleşerek biri bir üst tura geçer. Yalnızca 4. sezonda bu turda transfer bulunmaktadır.

Çapraz Eşleşmeler: Bu tur ilk 3 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 4. sezonda bu formata eklenmiştir. Bu turda yarışmacılar farklı ekiplerdeki yarışmacılarla ikişerli ya da üçerli eşleşerek sırayla farklı şarkılar söylemektedirler. Bu turda seçimi stüdyodaki 450 seyirci ellerindeki butonlarla belirler. Sesi beğenenler 1'e beğenmeyenler 2'ye basar. Seyircilerin istedikleri kadar sesi beğenme hakları vardır. En yüksek yüzdesi olan yarışmacı Canlı Yayınlar'da yarışmaya hak kazanır.

Canlı Yayınlar: Önceki turların tersine banttan yayınlanmayan oylamanın SMS ile yapıldığı (5. sezondan itibaren hem SMS hem de TV8 Yan Ekran Uygulaması kullanılabilir.) final turlarıdır.

Çeyrek Final: Bu turda kalan 16 yarışmacı 4'erli şekilde ayrılarak performanslarını sergiler. Her performanstan sonra 2 dakikalık SMS oylaması sonucu her 4 gruptan sonuncu olan 1 kişi toplamda 4 kişi yarışmaya veda eder. Çeyrek Final'in 2. aşamasında kalan 12 yarışmacı 3'erli şekilde ayrılır ve yine her gruptan 1 kişi elenerek Yarı Final'de yarışacak 8 kişi belirlenir.

Yarı Final: Bu turda ise kalan 8 yarışmacı 4'erli şekilde ayrılarak performanslarını sergiler. Her performanstan sonra 2 dakikalık SMS oylaması sonucu her 2 gruptan sonuncu olan 1 kişi toplamda 2 kişi yarışmaya veda eder. Yarı Final'in 2. aşamasında kalan 6 yarışmacı 3'erli şekilde ayrılır ve yine her gruptan 1 kişi elenerek Final'de yarışacak 4 kişi belirlenir.

Final: Bu turda ise 4 yarışmacı ikişer tane şarkı söyler. Yapılan SMS oylaması ile önce 4. öğrenilir. Ondan sonra kalan 3 yarışmacı eski performanslarından birini seslendirir ve üçüncü belirlenir. Son olarak kalan 2 yarışmacı eski performanslarından bir tane daha seslendirir ve SMS oylamasında Türkiye'nin O Ses'i ortaya çıkar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.