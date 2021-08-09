2021 Muharrem orucu başladı mı? Muharrem orucu hangi gün tutulur? Muharrem orucu için hangi gün oruçlu olunmalı?

2021 Muharrem orucu başladı mı? Muharrem orucu için hangi gün oruçlu olunmalı? Muharrem orucu hangi gün tutulur? Milyonlarca Müslüman'ın beklediği Muharrem ayı nihayet geldi. Muharrem ayı İslam dünyası için önemli aylardan biridir. Hicri takvime göre Muharrem ayı ile birlikte yeni bir yıl başlar. Muharrem ayında oruçlar tutulur, ibadetler edilir ve aşureler hazırlanır. Peki Muharrem orucu 2021'de hangi gün başlar?

2021 Muharrem orucu başladı mı? Muharrem orucu için hangi gün oruçlu olunmalı? Muharrem orucu hangi gün tutulur? Milyonlarca Müslüman'ın beklediği Muharrem ayı nihayet geldi. Muharrem ayı İslam dünyası için önemli aylardan biridir. Hicri takvime göre Muharrem ayı ile birlikte yeni bir yıl başlar. Muharrem ayında oruçlar tutulur, ibadetler edilir ve aşureler hazırlanır. Peki Muharrem orucu 2021'de hangi gün başlar?

İslam dünyası için değerli olan Muharrem ayı nihayet geldi. Hicri takvime göre yeni bir yılın başlangıcı kabul edilen Muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü başladı. Muharrem ayında Müslümanlar oruç tutacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki 2021 Muharrem ayında oruç hangi gün başlıyor? Muharrem orucu için hangi gün oruçlu olunmalı? Muharrem orucu hangi gün tutulur?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve 8 Eylül 2021'de Safer ayı başlayacak.

2021 MUHARREM ORUCU BAŞLADI MI?

Muharrem ayının 1'inci günü 9 Ağustos 2021'de başlayacak.

MUHARREM AYINDA ORUÇ NASIL TUTULUR?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2021'de 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

AŞURE GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,

Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.