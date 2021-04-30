2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu? MSÜ tercihi nasıl yapılır? MSÜ e-devlet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi 2021 tercihleri için süreç başladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinin başladığı ve 19 Mayıs’ta sona ereceği vurgulandı. 2021 MSÜ tercihi yapmak isteyen adaylar da 2021 MSÜ taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu? MSÜ Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu sayısal, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu eşit ağırlık taban puanları listesi açıklandı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? MSÜ e-devlet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi 2021 tercihleri için süreç başladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinin başladığı ve 19 Mayıs'ta sona ereceği vurgulandı. 2021 MSÜ tercihi yapmak isteyen adaylar da 2021 MSÜ taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu? MSÜ Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu sayısal, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu eşit ağırlık taban puanları listesi açıklandı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? MSÜ e-devlet başvurusu nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuları açıklanmıştı. Sınavdan iyi bir sonuç aldığını düşünen adaylar da MSÜ tercihlerini merakla bekliyordu. Beklenen o gün geldi. MSÜ tercihleri 30 Nisan'da başladı. Başvuruların 19 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi. 2021 MSÜ tercihi yapacak olan adaylar 2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu? sorusunu soruyor. Peki 2021 Milli Savunma Üniversitesi taban puanları belli oldu mu?

2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu?

2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi için tercih maratonu başladı. MSÜ öğrenci adayları 30 Nisan'dan itibaren (bugün) tercih işlemlerine başlayacak. Tercih yapmak için düşünen adaylar 2021 MSÜ taban puanları belli oldu mu? sorsusunu araştırmaya başladı. 2021 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylara yardımcı olması açısından 2020 MSÜ taban puanlarını paylaşıyoruz. İşte 2020 MSÜ taban puanları

2020 MSÜ TABAN PUANLARI - KADIN ADAYLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

2020 MSÜ TABAN PUANLARI - ERKEK ADAYLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MSÜ tercihleri başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 04 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00'dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ e-devlet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri e-devlet aracılığıyla sisteme giriş yapan kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

2021 YILI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

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