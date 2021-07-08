2021 MEB personal öğretmen ek atamaları yapıldı mı?

Son günlerde birçok öğretmen adayı tarafından merakla beklenen Milli Eğitim Bakanlığı personal öğretmen ek atamaları, internette en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Binlerce öğretmen adayı, kadrolu öğretmen olabilmek için sözlü sınavlar neticesinde açıklanacak sonuçları beklemekte. Peki Milli Eğitim Bakanlığı personal öğretmen ek atamaları hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı personal öğretmen ek atamaları 2021 yılında yapılacak mı? MEB personal öğretmen ek atamaları kontenjanı nedir?

Birçok öğretmen adayının dört gözle Milli Eğitim Bakanlığı personal öğretmen ek atamalarının açıklanmasını bekliyor. Yıllardır öğretmen olma hayali kuran binlerce öğretmen adayı özellikle sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanlığının ve Ziya Selçuk'un atama yapması için seslerini duyurmaya çalışıyor. İşte tüm detayları ile Milli Eğitim Bakanlığı personal öğretmen ek atamaları…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu bir TV programında binlerce öğretmen adayının merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı personal öğretmen ek atamaları hakkında önemli noktalara değindi. Özellikle Türkiye'de okulların öğretmen ihtiyacına değinen Bakan Ziya Selçuk, atamaların en kısa sürede gerçekleşeceğini söyledi.

2021 yılında MEB personal öğretmen ek atamaları yapılacak mı?

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayaküstü yaptığı öğretmen ihtiyacı yok açıklaması üzerine Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanının aslında bunu ifade etmek istemediğini, ve kendisinin ifadelerinin koronavirüs pandemisi dönemi ile alakalı olduğunu iddia etti. Ziya Selçuk bu noktada, emekli öğretmenlerden ve ücretli öğretmenlerden dolayı oluşan öğretmen açığına değinerek, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğretmen ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra öğretmen ihtiyacının olduğunu fakat bütçe noktasında belli kısıtlamaların olduğuna değinen Bakan, özellikle Ak Parti hükümetleri döneminde muazzam bir öğretmen alımının olduğunu belirtti. Mevcut durumdaki öğretmen kadrosunun üçte ikisinin Ak Parti döneminde alındığına işaret eden Bakan, belli dönemlerde bütçe kısıklığından dolayı öğretmen alımında zorlandıklarını ifade etti.

MEB personal öğretmen ek atamaları kontenjanı nedir?

Bütçe kısıtlamasına rağmen 2021 yılı içinde yapılacak 20 bin öğretmen ataması, yıllardır öğretmen olma hayali kuran binlerce öğretmen adayı için bir umut oldu. Sosyal medya üzerinden aylardır seslerini duyurmaya çalışan binlerce öğretmen adayı yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasının yeterli olmayacağını ve daha fazla öğretmenin atama beklediğini ifade ettiler.

MEB personal öğretmen ek atamaları ne zaman yapılacak?

MEB'in açıkladığı takvime göre 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı personal öğretmen ek atamalarının 8 Temmuz tarihinde açıklanması beklenmektedir. Sözlü sınavlardan alınan not ve diğer etkenlerde dahil edilerek hesaplanacak puan ile öğretmenlerin atanması gerçekleşecektir.

MEB'den engelli öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli öğretmen için kadro açıp açmayacağına da değinen Bakan Ziya Selçuk, engelli öğretmenler noktasında yılın belli dönemlerinde bu atamaları yaptıklarını ve bu durumun açılacak kadroya göre olduğunu söyledi.

Ek atama takvimi

15-26/03/2021 Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

03/05/2021 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Merkezlerin İlanı

17/05/2021 - 06/06/2021 Sözlü Sınavların Yapılması

17/05/2021 - 18/06/2021 Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılmayan Adayların Başvurularının Alınması

21-25/06/2021 Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılmayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması

08/07/2021 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

12-16/07/2021 Sözlü Sınav Sonuçlarına Yönelik İtirazların Alınması

02/08/2021 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazlarının Sonuçlandırılması

01-06/09/2021 Atama Tercihlerinin Alınması

08/09/2021 Atama Sonuçlarının Açıklanması

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.