2021 LGS soruları indir | LGS soru kitapçığı indir PDF

2021 LGS soruları indir | 2021 LGS sınavına giren öğrenciler sınavda kaç doğru kaç yanlış yaptıklarını sorgulamak için LGS soru kitapçığı indir seçeneğini internetten araştırıyor. Sınavdan saatler sonra MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını PDF formatında yayınladı. LGS'ye giren öğrenci ve veliler LGS sorularını indirerek sınavdan kaç net çıktığını bilmek istiyor. Haberimizin detayında 2021 LGS soruları indir seçeneğini ve LGS soru kitapçığı PDF indir seçeneğini bulabilirsiniz.

2021 LGS soruları indir | 2021 LGS sınavına giren öğrenciler sınavda kaç doğru kaç yanlış yaptıklarını sorgulamak için LGS soru kitapçığı indir seçeneğini internetten araştırıyor. Sınavdan saatler sonra MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını PDF formatında yayınladı. LGS'ye giren öğrenci ve veliler LGS sorularını indirerek sınavdan kaç net çıktığını bilmek istiyor. Haberimizin detayında 2021 LGS soruları indir seçeneğini ve LGS soru kitapçığı PDF indir seçeneğini bulabilirsiniz.

2021 LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ

2021 yılında yapılan ve korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç kişinin girdiği araştırılıyor. Bu sene LGS' ye 1 milyon 200 bin aday başvurdu. Ancak sınava katılan öğrencilerin tam sayısı henüz açıklanmadı.

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonucunun ne zaman açıklanacağı da öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2021 LGS sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS ile kaç öğrenci alınacak?

Türkiye genelinde LGS sınavı ile öğrenci alacak okulların kontenjanları belli oldu. Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye LGS ile öğrenci alınacak. Yani toplamda LGS ile toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak.

* Anadolu liselerine 56 bin 396 kişi LGS ile alınacak.

* Fen liselerine 36 bin 980 kişi LGS ile alınacak.

* Sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, kişi LGS ile alınacak.

* Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712 kişi LGS ile alınacak.

* Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kişi LGS ile alınacak.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.