2021 LGS birincisi kim? LGS'de 500 tam puan alan kim? LGS şampiyonu kim?

2021 LGS birincisi kim? LGS'de 500 tam puan alan kim? LGS sınav sonuçları 30 Haziran'dan MEB'in sitesinden erişime açıldı. 2021 LGS sınavında 97 öğrencinin 500 tam puan aldığı açıklandı. Peki 2021 LGS birincileri kimler? LGS şampiyonu kim? LGS birincilerinin isimleri merak ediliyor ancak şimdilik LGS birincileri açıklanmadı.

2021 LGS birincisi kim? LGS'de 500 tam puan alan kim? LGS sınav sonuçları 30 Haziran'dan MEB'in sitesinden erişime açıldı. 2021 LGS sınavında 97 öğrencinin 500 tam puan aldığı açıklandı. Peki 2021 LGS birincileri kimler? LGS şampiyonu kim? LGS birincilerinin isimleri merak ediliyor ancak şimdilik LGS birincileri açıklanmadı.

2021 LGS sınav sonuçları açıklandı. 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavında artık bir viraj daha geride kaldı. 30 Haziran'da LGS sonuçlarının açıklanmasıyla şimdi de tercih süreci adayların kafasını kurcalıyor. LGS'de 97 öğrencinin tam puan aldığı açıklandı. LGS birincilerinin de kim olduğu merak edilmeye başlandı. 2021 LGS birincisi kim? LGS'de 500 tam puan alan kim? LGS birincileri kimler?

2021 LGS birincisi kim?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Ancak LGS birincilerinin isimleri henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde LGS'de tam puan alan adayların isimleri kamuoyu ile paylaşılabilir. LGS sınavında öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

LGS tercihlerinin bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor. https://e-okul.meb. gov.tr internet adresinden öğrenciler, tercihlerini okula gitmeden de bireysel olarak yapabilir. Ancak okulunuza gidip rehber öğretmeniniz eşliğinde yapacağınız tercihler sizin için daha iyi olabilir.

LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar kişisel bilgilerini girdikten sonra sonuç ekranının görebilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.