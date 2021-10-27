Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla uzun sürenim ardından yeniden üniversite okumak için yaşadıkları şehri değiştirmek zorunda kaldı. Artan kiralar, market ve pazarlarda fiyatların katlanması öğrencileri oldukça zorluyor. Eğitimlerine maddi açıdan daha kolay devam etmek için öğrenciler burs ve kredi başvurusunda bulunuyor. 2021 yılında KYK tarafından verilen burs ve kredilere yüz binlerce öğrencinin başvurması beklenirken öğrenciler 2021 KYK kredisi ne kadar? 2021'de KYK kredi ücreti ne kadar? KYK burs ve kredi kaç TL? gibi sorulara yanıt arıyor.

Yüz binlerce öğrenci Gençlük ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs ve kredi imkanından yararlanıyor. 2021 yılında KYK burs ve kredi başvurusu yapmak isteyen üiversite öğrencleri 2021 KYK kredisi ne kadar? 2021'de KYK kredi ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

2021 KYK kredisi ne kadar?

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL

Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL

Doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

Burs ve kredi kaç ay yatar?

Haziran ayında yapılan ödemelerden sonra KYK Burs veya Kredileri sona ermektedir.

Buna göre,

1 Yıl Burs – Kredi Alacaklar için toplamda 9 Ay (Ekim – Haziran Arası)

2 Yıl Burs – Kredi Alacaklar için toplamda 21 Ay (Ekim- Haziran Arası)

3 Yıl Burs – Kredi Alacaklar için toplamda 33 Ay (Ekim- Haziran Arası)

4 Yıl Burs – Kredi Alacaklar için toplamda 45 Ay (Ekim- Haziran Arası)

5 Yıl Burs – Kredi Alacaklar için toplamda 57 Ay (Ekim- Haziran Arası)

6 Yıl Burs – Kredi Alacaklar için toplamda 69 Ay (Ekim- Haziran Arası) boyunca Burs veya Kredi ödemesi alırlar.

Krediler bursa dönüşür mü?

KYK kredi ve burs başvurusunda kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri kredi kapsamından çıkartılıp bursa dönüştürülebiliyor. Öğrenim süresinde kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK tarafından belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına girerse dilekçeyle kredilerini bursa dönüştürebilir.

Öğrenin kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.