2021 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu şartları neler? Kimler KYK bursuna başvurabilir?

2021 KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler KYK burs başvurularının ne zaman, hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Ülkemizde özel şirketler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve şahıslar her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Burs ile eğitimlerini maddi açıdan daha rahat idame ettirmek isteyen öğrenciler burs başvurularına başladı. KYK burs başvurusunda bulunmak için bekleyen öğrenciler KYK burs başvurusu şartları neler? Kimler KYK bursuna başvurabilir? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 KYK burs başvuru şartları...

2021 KYK burs başvurusu başladı mı? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce üniversite öğrencisi okul kayıtlarını tamamladı ve okullarında derse başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla tüm sınıflar okuıllarında derslerini görmeye başladı. Yaşadığı şehirden başka şehire üniversite okumaya giden öğrenciler son aylarda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle bir çok bursa başvurmak zorunda kalıyor. KYK'nın burs başvurularının açılması da merakla bekleniyor. Peki KYK burs başvurusu şartları neler? Kimler KYK bursuna başvurabilir?

2021 KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. 2021 yılında KYK burs başvurusu yapmak için bekleyen öğrenciler bir süre daha beklemek zorunda. KYK burs başvuruları üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor. Yerleştirme döneminin kalmadığı zamanda öğrenciler için KYK burs başvurusu açılacaktır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında KYK burs başvurularının Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. e-Devlet üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu ve burs başvurularını seçerek KYK burs başvurusu yapabilirsiniz. E-devlet şifrenizi kaybettiyseniz PTT'den şifrenizi alabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

KYK yurt başvurusu yapmak isteyen öğrenciler bazı şartları taşıyor olmaları gerekiyor. İşte KYK burs başvurusu yapabilecek öğrenciler;

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSUNA BAŞVURAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.

KYK BURSU KESİLİR Mİ?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

YANLIŞ BELGE İLE BURS ALANLARDAN BURS GERİ ALINIR MI?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenci burslarına zam gelme ihtimali yüksek.

BURS NEDİR?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.