Uzun süre aradan sonra eğitimlerine yüz yüze olarak devam eden üniversite öğrencileri artan hayat pahalılığına karşı eğitimlerini daha rahat idame ettirebilmek için burs başvuruları yapıyor. Devletin verdiği KYK bursuna da başvuru yapmak isteyen öğrenciler 2021 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyordu. YKS 2. yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla gözler artık Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklama çevrilmiş durumda.

Yüz binlerce üniversite öğrencisi eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burslara başvuru yapıyor. Özel ve kamu tarafından verilen burslara başvuru yapan öğrenciler KYK burs başvurularının açılmasını bekliyor. Peki 2021 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

2021 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurularının alınmaya başlanması için YKS 2. tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. YKS 2. ek tercih sonuçları 22 Ekim'de açıklandı. Ancak KYK burs başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvurularının başlaması için DGS ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanması beklenecek. DGS ek tercih kayıtlarının sona ermesinin ardından KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başlanacak.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Burs başvurularının da önümüzdeki haftalarda KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor. KYK burs başvuru ekranı için TIKLAYIN...

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK bursu ne zaman başlar?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor; "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." KYK burs başvurularının 1 hafta içinde başlaması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamaları yakından takip edilmeli.

2021-2022 KYK bursu ne kadar?

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi. 2021 yılında KYK burslarına zam yapılması gündemde.

Kimler KYK bursuna başvurabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursu nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.