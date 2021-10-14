Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde öğrenciler burs ve kredi alarak eğitimlerini ekonomik yönden daha kolay devam ettirmek istiyor. Devlet binlerce üniversite öğrencisine KYK bursu veriyor. KYK bursu tamamen geri ödemesiz oluyor. YKS ek yerleştirme üniversite kayıtlarının sona ermesiyle üniversite öğrencileri 2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte KYK burs başvurularına dair detaylar...

KYK burslarına bu sene ilgi herzamankinden fazla. Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla yüz binlerce öğrenci eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. 2021 YKS sonuçları ile de on binlerce kişi üniveriteli oldu. YKS ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanması ile üniversite öğrencileri 2021 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 KYK burs başvuruları başladı mı?

2021 KYK burs başvurular henüz başlamadı.

2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurularının başlaması için üniversite yerleştirme sürcinin tamamlanmış olması gerekiyor. YKS 2. ek tercihler 14 Ekim'de başladı ve bu tercihlerin sonuçlanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanması gerekiyor. Ayrıca DGS ek tercih işlemlerinin de tamamlanması gerekiyor. Üniversite tamamlandıktan sonra KYK burs başvuruları alınmaya başlanacak. Burs başvurularının da önümüzdeki haftalarda KYK e-Devlet uzantısı üzerinden başlaması bekleniyor.

2021-2022 KYK bursu ne kadar?

2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi. 2021 yılında KYK burslarına zam yapılması gündemde.

2021 KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs başvurusu yapmak isteyen önrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını kolayca yapabilirler. KYK burs başvurusu için tıklayın..

KYK bursu nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Kimler KYK bursuna başvurabilir?

KYK bursundan yararlanacak öğrenciler

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.