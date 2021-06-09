2021 KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? Üniversite okurken devlet tarafından verilen KYK kredilerini kullanan binlerce kişi mezun olduktan sonra bu borcun altında ezilmeye başladı. Gün geçtikçe faiz işleyen ve artan KYK kredi borçları da yapılandırma kapsamına alındı. KYK öğrenim kredisi ve katkı kredisi borcu olanlar da KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu nereye yapılır gibi soruları sormaya başladı. Peki KYK borç yapılandırma başladı mı? 2021 borç yapılandırma KYK borçları silinecek mi?

Milyonları ilgilendiren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesi ile milyonlarca kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. KYK kıredi borcu olanlar da yapılandırma fırsatından yaralanabilecek. KYK borçluları bu fırsatı kaçırmamak için 2021 KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu nereye yapılır? gibi soruları sormaya başladı.

Eğitim yaşamını kolay idame edebilmek için devlet tarafından sağlanan KYK kredisi borc u olanlar yapılandırma kapsamında borçlarının bir kısmından kurtulabilecek ve geniş taksit imkanı ile kolayca ödeyebilecek. Üniversite hayatında çekilen KYK kredileri okul bittikten sonra hayata atılmaya çalışana gençlerin önünde bir engel olarak duruyordu. Alınan krediler mezun olduktan sonra i bulunamaması ve geçim sıkıntısı nedeniyle ödenemiyordu. Krediler ödenmeyince her gün faiz işliyor ve borç şişiyordu. Yeni yapılandırma kapsamında KYK borcu olanlara borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

2021 KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

2021 borç yapılandırma kapsamında KYK borçlarının yapılandırılması için başvvurular online olarak yapılacak. KYK borçlarını ödemek isteyenler Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Buraya e-devlet giriş seçeneği ile TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada talimatlara göre ilerleyerek borç yapılandırma başvurusunda bulunulabilir.

KK borç yapılandırması yapmak isteyenler ayrıca ‘turkiye.gov.tr'den vergi dairesine erişebilirler. Ya da doğrudan vergi dairelerine giderek KYK yapılandırma için şahsen başvurabilirler.

KYK borç yapılandırmada taksit var mı?

Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak. KYK borç yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyenler ödemelerini 36 ayda yapabilir. Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.

2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Korona virüs döneminde ekonomik olarak zor günlr geçiren vatandaşların borçlarının yükünden kurtulması amacıyla çıkartılan kanun ile borçların büyük kısmından kurtulabilecekler. Peki 2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı? Kanun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, borçlarını yapılandırmak isteyenler başvurularını yapabilecek. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan yaralanmak isteyen milyonlarca kişi borçlarını yapılandırmak için son güne dikkat etmeli. Peki 2021 Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? Borçlular 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumarına başvuracak.

KYK öğrenim kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.