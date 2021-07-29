2021 Kuzey Marmara Otoyolu ücretleri ne kadar? Otomobil Kuzey Marmara'dan kaç paraya geçer? İstanbul ilke Anadolu'yu birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu bir çok kişi kullanıyor. Konforlu ve trafiksiz ulaşım için tecih edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun fiyatları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 yılı Kuzey Marmara Otoyolu fiyatları otomobil için ne kadar? 1. sınıf ve 2. sınıf araçlar için Kuzey Marmara Otoyolu kaç para?

2021 Kuzey Marmara Otoyolu ücretleri ne kadar? Otomobil Kuzey Marmara'dan kaç paraya geçer? İstanbul ilke Anadolu'yu birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nu bir çok kişi kullanıyor. Konforlu ve trafiksiz ulaşım için tecih edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun fiyatları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 yılı Kuzey Marmara Otoyolu fiyatları otomobil için ne kadar? 1. sınıf ve 2. sınıf araçlar için Kuzey Marmara Otoyolu kaç para?

Kuzey Maramara Otoyulu'nu kullanmak isteyen ancak ücret konusunda tereddüte düşen vatanaşlar Kuzey Marmara Otoyolu ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 yılınd Kuzey Maramara Otoyolu ne kadar oldu? İşte 2021 Kuzey Marmara Otoyolu fiyatları...

2021 Kuzey Marmara Otoyolu ücretleri ne kadar?

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu (Çatalca-Fatih) 31,00 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu (Kurnaköy-Sevindikli Kuzey) 71,50 TL

Kuzey Maramara Otoyol güncel fiyatları için tıklayın...

Kuzey Marmara Otoyolu projesi hakkında

Otoyol 7, diğer adıyla Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir otoyoldur. Bu yol çift yönlü olup yön başına dörder şeritten toplam sekiz şeride sahiptir.

Otoyol, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlamaktadır. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların bu otoyolu kullanması ile İstanbul içindeki çevre yolları olan (O.1 ) ve (O.2) trafik yükünün azaltılması ve Doğu Trakya'da trafik yükü yüksek olan O.3 ile Doğu Marmara'da yoğun bir trafiğe sahip olan O.4'e alternatif yolların oluşturulması hedeflenmiştir.

Otoyol 7, İstanbul Havalimanı'na ve İzmir'e giden O.5 'e de bağlantı sağlamaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu nerelerden geçiyor?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açık güzergahı İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Avrupa yakasındaki diğer bir kolu olan Habibler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu da şehir trafiğine alternatif sağlamaktadır.Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul'un Asya yakasında trafiğe açık güzergahı Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp İzmit'e kadar kesintisiz devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Park'a, Gebze OSGB'ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne ve İzmit'e kolaylıkla ulaşılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.