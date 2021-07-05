2021 Kurban bayramı tatili 11 gün mü oldu? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban bayramı tatili ile ilgili vatandaşların akıllarındaki soru işaretleri bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak. Tatil planı yapmak için kurban bayramında kaç gün tatil olacağını merak eden vatandaşlar tatilin 11 gün olmasını istiyor. Peki kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak? Kurban bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak? Bu sene kısıtlamasız bir bayram geçirecek olan vatandaşlar kurban bayramda kaç gün tatil olacağının belli olmasını dört gözle bekliyor. İşte kurban bayramında kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtı...

Kurban bayramı tatili 11 gün mü oldu? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban bayramı tatili ile ilgili vatandaşların akıllarındaki soru işaretleri bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak. Tatil planı yapmak için kurban bayramında kaç gün tatil olacağını merak eden vatandaşlar tatilin 11 gün olmasını istiyor. Peki kurban bayramı tatili 11 gün mü olacak? Kurban bayramı tatili 15 Temmuz'da mı başlayacak? Bu sene kısıtlamasız bir bayram geçirecek olan vatandaşlar kurban bayramda kaç gün tatil olacağının belli olmasını dört gözle bekliyor. İşte kurban bayramında kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtı...

1 Temmuz'dan itibaren ülkede uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının büyük çoğunluğu kaldırıldı ve normallleşmeye doğru adım atıldı. Koronavirüs kısıtlamalarından bunalana vatandaşlar kurban bayramında kısıtlama olmaması nedeniyle şimdiden plan yapmaya başladı. Vatandaşlar kurban bayramındad kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Kurban bayramında 9 gün tatil olması beklenirken 11 gün tatil olması da tartışılmaya başlandı. Peki bu s ene kurban bayramında kaç gün tatil olacak? Kurban bayramı tatşlş 11 gün mü olacak yoksa 9 gün mü olacak? Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda netlik kazanacak.

Kurban bayramı tatili 11 gün mü oldu?

Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 yılında perşembe gününe denk geliyor ve 16 Temmuz cuma günü de tatil olarak kabul edilirse Kurban bayramı tatili 11 güne çıkabilir. Ancak bayram tatilinin bu kadar uzun olması üretimi aksatacağı için bazı kesimler tatilin 11 gün olmasına karşı. 20 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı, 19 Temmuz Pazartesi gününün de eklenmesiyle 9 gün tatil olması bekleniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor. Cuma gününde ise izin kullanıp isteyenler tatillerini 11 güne çıkarabilirler. Yıllık izinden 1 gün izin kullanarak 9 günlük Kurban bayramı tatili 11 güne çıkartılabilir.

Kurban bayramı ne zaman?

Bu sene kurban bayramı 20 Temmuz'da başlıyor ve 23 Temmuz'dan sonra sona eriyor. Kurban bayramı arafesi ise 19 Temmuz'da. Kurban bayramında 4,5 gün resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurban bayramına kaç gün resmi tatil var?

Vatandaşlar kurban bayramında kaç gün resmi tatil olduğunu da araştırıyor. 2021 kurban bayramı 19 19 Temmuz (Pazartesi) arafe günüyle başlıyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil var ve 23 Temmuz 2021 tarihine kadar resmi tatil. Yani toplamda 4,5 gün resmi tatil olacak.

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