2021 kira artış oranı | 2021 kira artışı ne kadar? 2021 yılında kiraya ne kadar zam yapılabilir? Yüz yüze eğitimlerin başlaması ile büyük şehirlerde kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Kiralık evlere talep artınca son günlerde kiralarda katlanarak arttı. Kirada oturan vatandaşlar artış karşısında büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Ev sahibi ve kiracılar 2021 yılında kira artış oranının ne kadar olacağının araştırıyor. Kira artışlarında enflasyon oranları dikkate alınıyor. Enflasyon ile belirlenen oranın dışında zam yapmanın suç olduğunu hatırlatmak isteriz.

2021 kira artış oranı | 2021 kira artışı ne kadar? 2021 yılında kiraya ne kadar zam yapılabilir? Yüz yüze eğitimlerin başlaması ile büyük şehirlerde kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Kiralık evlere talep artınca son günlerde kiralarda katlanarak arttı. Kirada oturan vatandaşlar artış karşısında büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Ev sahibi ve kiracılar 2021 yılında kira artış oranının ne kadar olacağının araştırıyor. Kira artışlarında enflasyon oranları dikkate alınıyor. Enflasyon ile belirlenen oranın dışında zam yapmanın suç olduğunu hatırlatmak isteriz.

Binlerce kişi kiralık ev arıyor fakat bulamıyor. Bulunan kiralık evler ise ya oturulamayacak kadar kötü yada fiyatları oldukça fazla. Yüksek kiralar karşısında vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Kirada olan vatandaşlar da bu durumda kiralarına yeni zammın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ev sahipleri ve kiracılar 2021 kira artışı ne kadar olur? 2021 yılında kiraya ne kadar zam yapılabilir? gibi sorulara yanıt arıyor.

2021 kira artışı ne kadar?

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun sorularını yanıtlayan Ankara Barosu avukatlarından arabulucu Eda Günday 2021 yılında kira artış oranıu ne kadar olur sorusuna yanıt verdi. Kira artışı, sözleşmenin sonlanacağı tarihten önceki aya göre 12 aylık TÜFE oranı ortalamasına bağlı hesaplanıyor. Bu yıl için uygulanacak kira artış oranı yüzde 14.55 olarak belirlendi. Ancak, sözleşmede, taraflarca daha düşük-yüksek oranda bir artış öngörülmüş ise kira artışı belirlenen bu oran üzerinden yapılır.

2021 kira artışları hakkında bilinmeyenler?

Kira artışları enflasyon ile belirlenir. 12 aylık TÜFE oranın üstünde kira artışı yasal olarak yapılamaz. Kirada oturan vatandaşlarımızın öncelikle bunu bilmesi lazım.

Yasal Oran: 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur.

Yİ-ÜFE: 12 aylık Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. 2019 yılından önce maksimum kira artışı bu ortalamaya bağlıydı.

Kira konusunda anlaşmazlık çıkarsa ne olacak?

Eğer kira artışlarında ev sahibi ve kiracı arasında bir uyuşmazlık çıkarsa durum Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne taşınabilir. Açılacak dava ile hâkim, TÜFE'yi geçmeyecek şekilde yeni bir artış oranı belirleyebilecektir.

Kira nedir?

Kiralama, başka birine ait bir malın, hizmetin veya mülkün geçici kullanımı için ödeme yapılan bir sözleşmedir. Brüt kira, kiracının bir daire kira bedeli ödediği ve ev sahibinin düzenli olarak mülkiyet tarafından yapılan tüm mülk masraflarını ödediği zamandır. Kiralamaya bir örnek, ekipman kiralamadır. Kiralama, paylaşım ekonomisine bir örnek olabilir. Kiralama zamanı kira sözleşmesi yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.