İstanbul Maratonu'nun başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye'den binlerce kişinin katılacağı yarışlara yurt dışından atletler katılıyor. İstanbul Maratonu'nda ilk 3 sırayı yer alan yarışmacılara ve ilk 25 erkek atlete ve 15 en iyi kadın atlete değişik miktarlarda para ödülü de veriliyor. Peki 2021 İstanbul Maratonu ödülü ne kadar? İstanbul Maratonu'nu kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor?

İstanbul Maratonu'nun başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye'den binlerce kişinin katılacağı yarışlara yurt dışından atletler katılıyor. İstanbul Maratonu'nda ilk 3 sırayı yer alan yarışmacılara ve ilk 25 erkek atlete ve 15 en iyi kadın atlete değişik miktarlarda para ödülü de veriliyor. Peki 2021 İstanbul Maratonu ödülü ne kadar? İstanbul Maratonu'nu kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor?

43. İstanbul Maratonuna bu sene de on binlerce spor severin katılması bekleniyor. Profesyonel atletlerin yanında İstanbullular da hafta sonuna güzel bir etkinlik olarak gördükleri İstanbul Maratonu'nda yer alacak. Bu keyifli maratonda yarışmacılara da çeşitli miktarlarda para ödülleri verilecek. Peki 2021 İstanbul Maratonu ödülü ne kadar? İstanbul Maratonu'nu kazananlara ne kadar para ödülü veriliyor?

2021 İstanbul Maratonu ödülü ne kadar?

Maratonda para ödülleri, ilk 25 erkek atlete ve 15 en iyi kadın atlete veriliyor. İlk üç sıralama için sırasıyla US$35,000, US$15,000 ve US$10,000 verilir. Yarış rekoru kıran bir atlet US$5,000 ikramiye ile ödüllendirilir. İkramiyeler ayrıca 2:14:00 ve 2:04:55 veya daha iyi zaman için erkeklerde ve 2:33:00 ve 2:15:25 veya daha iyi zaman için kadın atletlerde US$500 - US$100,000 arası vardır.

2021 İstanbul Maratonu ne zaman?

43. İstanbul Maratonu 30 - 31 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak. İstanbul Maratonu'nda yer almak isteyenler internet üzerinden çok geç olmadan kayıtlarını yaptırmak zorunda. Kayıtlar https://event.spor.istanbul/ adresinden yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.