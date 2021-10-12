Bu sene 43.'sü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'na katılmak isteyenler yatışların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Spor severlerin her yıl yapılmasını dört gözle beklediği İstanbul Maratonu'nun ne zaman start alacağı belli oldu. Peki 2021 İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul Maratonu'na kayıtlar nasıl ve nereden yapılır? 2021 yılında N Kolay sponsorluğunda yapılacak olan yarışlara on binlerce kişinin katılması bekleniyor. İşte eski adıyla Avrasya Maratonu olan İstanbul Maratonu'nun başlayacağı tarih...

Bu sene 43.'sü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'na katılmak isteyenler yatışların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Spor severlerin her yıl yapılmasını dört gözle beklediği İstanbul Maratonu'nun ne zaman start alacağı belli oldu. Peki 2021 İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul Maratonu'na kayıtlar nasıl ve nereden yapılır? 2021 yılında N Kolay sponsorluğunda yapılacak olan yarışlara on binlerce kişinin katılması bekleniyor. İşte eski adıyla Avrasya Maratonu olan İstanbul Maratonu'nun başlayacağı tarih...

Dünya üzerinde iki kıta arasında yapılan tek maraton olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu bu sene de birbirinden renkli görüntülere sahne olacak. Hem spor yapmak isteyenler hem de İStanbul'un eşsiz güzelliğini görmek isteyenler 43. İstanbul Maratonu'nda yerlerini alacak. 2021 yılında N Kolay sponsorrluğunda yapılacak olan İstanbul Maratonu'nun ne zaman hangi tarihte başlayacağı spor severler tarafından merak ediliyor.

2021 İstanbul Maratonu ne zaman?

43. İstanbul Maratonu 30 - 31 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak. İstanbul Maratonu'nda yer almak isteyenler internet üzerinden çok geç olmadan kayıtlarını yaptırmak zorunda.

İstanbul Maratonu'na kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Avrasya Maratonu yeni adıyla N Kolay İstanbul Maratonu'na katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapmak zorundadır. Başvuru için aşağıdaki bağlantıya tıklayın..

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İstanbul Maratonu hakkında

İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur.

İlk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında gündeme getirilen[kaynak belirtilmeli] Asya'dan Avrupa'ya maraton fikri, 1979'da bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçti. 1979 yılında koşulan bu yarışın galibi Hasan Saylan olmuştu. Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı günden bu yana üç kez güzergah değiştirdi. Son yıllarda Halk Koşusu, 15 km ve Maraton olarak 3 farklı güzergahta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Türkiye'de uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışıdır.

Yarışa kayıt yapabilmek için, katılımcıların yarış günü 18 yaşında veya daha ileri yaşta olmaları gerekir. Üç farklı kategoride koşulan yarışta ayrıca engelli sporcular için özel bir kategori de vardır. 2003 yılında dünyanın her tarafından gelen 571 atlet (523 erkek ve 48 kadın) sadece maraton koşusunda yer aldı. 1998 yılındaki halk koşusuna katılanların rekor sayısı 150.000 kişiydi.

1997 yılında yarış rekoru 2 saat 13 dakika ve 37 saniye ile Etiyopyalı erkek atlet Taye Moges tarafından kırıldı. Kadınlarda ise 2005 yılında rekor Rus kadın atlet Madina Biktagirova tarafından 2:34:25 ile tesis edildi. 2006 yılında, yarış rekoru erkeklerde Litvanyalı atlet Mindaugas Pukstas tarafından 2:12:52 ile kırıldı ve kadınlarda Rus atlet Madina Biktagirova kendisine ait olan rekoru 2:28:21 ile yeniledi.

Maratonda para ödülleri, ilk 25 erkek atlete ve 15 en iyi kadın atlete veriliyor. İlk üç sıralama için sırasıyla US$35,000, US$15,000 ve US$10,000 verilir. Yarış rekoru kıran bir atlet US$5,000 ikramiye ile ödüllendirilir. İkramiyeler ayrıca 2:14:00 ve 2:04:55 veya daha iyi zaman için erkeklerde ve 2:33:00 ve 2:15:25 veya daha iyi zaman için kadın atletlerde US$500 - US$100,000 arası vardır.

2013 yılında ise İstanbul Maratonu'na Vodafone, 2020 yılında ise N Kolay sponsor oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.