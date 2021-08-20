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2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?
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TIMETURK / GENEL / 2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?

2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimlerin 6 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler çocukları için servis telaşına düştü. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da servis ücretleri de belli oldu. Korona döneminde çocuklarını toplu taşıma ile okula göndermek istemeyen veliler de seçimini servislerden yana kullanacak. Peki 2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar? İşte 2021-2022 döneminde mesafeye göre okul servis ücretleri...

2 Saat Önce
2021-08-20 16:49:42
2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimlerin 6 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler çocukları için servis telaşına düştü. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'da servis ücretleri de belli oldu. Korona döneminde çocuklarını toplu taşıma ile okula göndermek istemeyen veliler de seçimini servislerden yana kullanacak. Peki 2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar? İşte 2021-2022 döneminde mesafeye göre okul servis ücretleri...

Okullarda yüz yüze eğitimler başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler servis anlaşmaları için fiyat araştırmasına başladı. Ankara ve İzmir'den sonra İstanbul'da da servis fiyatları belli oldu. Koronavirüs salgının devam ettiği şu günlerde çocuklarını okula servisle göndermek isteyen veliler İstanbul öğrenci servis ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2021 İstanbul'da öğrenci servis ücretleri ne kadar? Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?

2021 İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar?

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk İstanbul'da yeni servis ücretlerini duyurdu. Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti: "Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

Kısa mesafe servis fiyatı ne kadar?

İstanbul'da kısa mesafe öğrenci servisi ücreti aylık 421 lira olacak. Bu ücrete hostes ücreti de dahil olacak. Servis mesafesi arttıkça ödenecek ücret de artacak.

İstanbul'da kilometreye göre okul servisi ücretleri

2021-2022 eğitim öğretim sezonunda İstanbul'da okul servis ücretleri belli oldu. İşte İstanbul'da kilometreye göre okul servis ücretleri;

0-1 kilometre arası 312 lira

0-3 kilometre arası 348 lira

3-5 kilometre arası 370 lira

23-25 kilometre arası 748 liraya

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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