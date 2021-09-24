2021 İSMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Bu sene 2021 İSMEK yüz yüze mi? Bu sene İSMEK kursları olacak mı?

Bu sene İSMEK kursları olacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na olan ilgi bu sene oldukça fazla. Korona salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan İSMEK kurslarında isteğe göre yüz yüze ve uzaktan eğitimler verilecek. İSMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler 2021 İSMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Bu sene 2021 İSMEK yüz yüze mi? soruları soruyor. İşte 2021 İSMEK kayıtlarına dair detaylar...

Bu sene İSMEK kursları olacak mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na olan ilgi bu sene oldukça fazla. Korona salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan İSMEK kurslarında isteğe göre yüz yüze ve uzaktan eğitimler verilecek. İSMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler 2021 İSMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Bu sene 2021 İSMEK yüz yüze mi? soruları soruyor. İşte 2021 İSMEK kayıtlarına dair detaylar...

İSMEK kurs kayıtları 24 Eylül 2021'de başladı. İSMEK'e giderek kurs almak ve kendini geliştirmek isteyen binmlerce kişi başvuru yapmak için bekliyor. İSMEK'ten yapılan açıklamada kayıtların 24 Eylül tarihinde alınmaya başlnacağı açıklanmıştı. Beklenen gün geldi. Adaylar internet yoluyla kayıtlarını oluşturmaya başladı. İSMEK'e kayıt yaptırmak isteyenler 2021 İSMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Bu sene İSMEK kursları olacak mı?

İSMEK kursları 2021 yılında yapılacak. İSMEK kurs merkezlerinde onlarca değişik bölüme vatandaşlara kurs verilecek.

Bu sene 2021 İSMEK yüz yüze mi?

İSMEK bu sene isteyene uzaktan eğitim de verecek. Ayrıca yüz yüze eğitim isteyenler de sınıflarda konusunda uzman öğreticiler tarafından ders alabilecek.

2021 İSMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İSMEK başvuruları İSMEK'in resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Ancak internet başvurusundan sonra İSMEK kurslarına giderek asıl kayıdınızı tamamlamanız gerekiyor.

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İSMEK kesin kayıt nasıl yapılır?

İnternet üzerinden başvuru yaptıysanız evraklarınız ile İSMEK binasına giderek asıl kayıt işlemine geçmeniz gerekiyor. Bunun için başvuru yaptığınız İSMEK kurs merkezinden sizi aramaları ya da SMS ile ulaşmalarını beklemelisiniz. Başvuru yaptığınız İSMEK kursunu telefonla arayarak da kayıtlar hakkında net bilgi alabilirsiniz.

İSMEK Kursları Ücretli mi?

İstanbul'un en kaliteli eğitimlerinin verildiği İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz. Sizlerden talep edilecek tek ücret teneffüslerin olmazsa olmazı demli çay ve kahve ücreti olacaktır. Kursun kantininde satılan bu içeceklere ise çok uygun fiyatlarla satılmaktadır.

İSMEK nedir?

İSMEK, 1996 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları adıyla, insanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleki becerilerini geliştirecek, onları sadece pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılacak ve iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünü karşılayacak elemanların yetiştirilmesi yönünde yetişkin eğitimi organizasyonları yapmaktadır.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bir sosyal doku projesi olarak faaliyetlerine başlanmıştır.

Bunun yanında İSMEK bünyesinde; sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra, kursiyerlere ve halka yönelik seminerler, sergiler, defileler, sempozyumlar, yayınlar vb. faaliyetler de yapılmaktadır. İSMEK, İBB Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir. İSMEK'İN VERDİĞİ SANAT VE MESLEK EĞİTİMLERİNİN TAMAMI ÜCRETSİZDİR. İlk yıl 3 kurs merkezinde, 3 branşta, 141 kursiyerle başlayan eğitimler, 2016-2017 eğitim dönemi itibarıyla İstanbul'un 38 ilçesinde, 235 kurs merkezinde, 540 branşta, 2 milyonu aşkın kursiyere ulaşmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.