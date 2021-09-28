2021 yılında burs alabilmek için yüz binlerce öğrenci İOKBS bursluluk sınavına katıldı. 5 Eylül 2021'de yapılan sınavın sonuçlarının 28 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak 28 Eylül sabahı sonuçların henüz sisteme girilmediğini gören öğrenciler ve veliler 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu 28 Eylül (bugün) açıklanacak mı? sorusunu sormaya başladı. İşte İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

2021 yılında burs alabilmek için yüz binlerce öğrenci İOKBS bursluluk sınavına katıldı. 5 Eylül 2021'de yapılan sınavın sonuçlarının 28 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak 28 Eylül sabahı sonuçların henüz sisteme girilmediğini gören öğrenciler ve veliler 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu 28 Eylül (bugün) açıklanacak mı? sorusunu sormaya başladı. İşte İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapıldı. Burs ile eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen yüz binlerce öğrenci bu sınavda ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler 28 Eylül'ü dört gözle bekliyordu. İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. 28 Eylül sabahı MEB'in sitesine giren öğrenciler ve veliler sistemde sonuçları göremedi. Peki 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu 28 Eylül (bugün) açıklanacak mı?

2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2021 İOKBS bursluluk sınavı 28 Eylül'de açıklanacak. Öğrenciler sabah çok erken saatlerinde baktıkları için sonuçlar sisteme girmemiş olabilir. Sonuçlar öğlene doğru MEB'in sitesinden ilan edilebilir. İOKBS sonuçlarının hangi saatte açıklanacağına dair net bir bilgi yok. Ancak 28 Eylül günü öğle saatlerine doğru sonuçlar açıklanacaktır.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden yayımlanacak. Öğrenciler sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS burs kontenjanı

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2021 İOKBS bursu ne kadar?

Parasız yatılılık veya bursluluk sınavı (İOKBS) ile binlerce öğrenciye burs ve yatılı eğitim imkanı sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanma isteyen adaylar her yıl yapılan Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursluluk sınavında ter döküyor. Binlerce öğrenci ve veli İOKBS bursunun 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Geçen sene 310 TL olan İOKBS bursunun 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor.

2021 İOKBS bursu ne zaman ödeniyor?

Sınava girererek İOKBS bursunu almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri her ayın 15'ine kadar yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.