2021'in en çok izlenen filmleri neler?

2021 Yılının en çok izlenen filmleri hangisi? En popüler filmler neler? Evinde güzel bir vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında en çok izlenen filmler hangisidir? Konusudur.Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

Film severler tarafından en çok merak edilen konular arasında 2021 yılının en popüler filmleri yer almakta. Zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmek isteyenler geçen yılın popüler filmlerinede göz atmak istiyorlar.2021'in en çok izlenen yerli filmlerimerak edilen bu soruya değineceğiz. İşte tüm detaylar. EN ÇOK İZLENEN FİLMLER Spider-Man: No Way Home - 1.849.954.

Fast&Furious 9 - 959.767.

Venom: LetThere Be Carnage - 668.752.

Dune - 610.601.

Eternals - 379.265.

Black Widow - 363.589.

The BossBaby: Family Business - 331.715.

The MatrixResurrections - 308.422.

Encanto - 295.987

Luca - 274.0823 2021'İN EN ÇOK İZLENEN YERLİ FİLMLERİ Aykut Enişte 2 - 676.376

Âkif - 653.664

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - 381.993

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan - 216.606

İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları - 149.814

15/07 Şafak Vakti - 120.706

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - 61.207

4N1K Düğün - 46.698

Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi - 46.132

Seni Bulacam Oğlum! - 40.055 EN POPÜLER FİLMLER HANGİSİ? Avatar

Avengers: Endgame

Titanik

Star Wars: Güç Uyanıyor

Jurassic World (2015)

Furious 7 (2015)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Harry Potter andthe Deathly Hallows Part 2 (2011)

Frozen (2013)

Iron Man 3 (2013)

Transformers: Age of Extinction (2014)

Skyfall (2012)

The Lord Of The Rings: Return of the King (2003)

Transformers: Dark of The Moon (2011)

CaptainAmerica: CivilWar (2016)

Minions (2015)

The Fate of theFurious (2017)

Incredibles 2 (2018)

BeautyandtheBeast (2017)

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)

Star Wars: The LastJedi (2017)

Black Panther (2018) .