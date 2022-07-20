2021'in en çok izlenen filmleri neler?
2021 Yılının en çok izlenen filmleri hangisi? En popüler filmler neler? Evinde güzel bir vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında en çok izlenen filmler hangisidir? Konusudur.Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar…
2022-07-20 09:45:45
Film severler tarafından en çok merak edilen konular arasında 2021 yılının en popüler filmleri yer almakta. Zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmek isteyenler geçen yılın popüler filmlerinede göz atmak istiyorlar.2021'in en çok izlenen yerli filmlerimerak edilen bu soruya değineceğiz. İşte tüm detaylar.
EN ÇOK İZLENEN FİLMLER
- Spider-Man: No Way Home - 1.849.954.
- Fast&Furious 9 - 959.767.
- Venom: LetThere Be Carnage - 668.752.
- Dune - 610.601.
- Eternals - 379.265.
- Black Widow - 363.589.
- The BossBaby: Family Business - 331.715.
- The MatrixResurrections - 308.422.
- Encanto - 295.987
- Luca - 274.0823
2021'İN EN ÇOK İZLENEN YERLİ FİLMLERİ
- Aykut Enişte 2 - 676.376
- Âkif - 653.664
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - 381.993
- Hep Yek 4: Bela Okuma Altan - 216.606
- İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları - 149.814
- 15/07 Şafak Vakti - 120.706
- Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - 61.207
- 4N1K Düğün - 46.698
- Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi - 46.132
- Seni Bulacam Oğlum! - 40.055
EN POPÜLER FİLMLER HANGİSİ?
- Avatar
- Avengers: Endgame
- Titanik
- Star Wars: Güç Uyanıyor
- Jurassic World (2015)
- Furious 7 (2015)
- Avengers: Age of Ultron (2015)
- Harry Potter andthe Deathly Hallows Part 2 (2011)
- Frozen (2013)
- Iron Man 3 (2013)
- Transformers: Age of Extinction (2014)
- Skyfall (2012)
- The Lord Of The Rings: Return of the King (2003)
- Transformers: Dark of The Moon (2011)
- CaptainAmerica: CivilWar (2016)
- Minions (2015)
- The Fate of theFurious (2017)
- Incredibles 2 (2018)
- BeautyandtheBeast (2017)
- Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
- Star Wars: The LastJedi (2017)
- Black Panther (2018)
YORUMLAR (0)